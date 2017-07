Gólyák a kisvárdai tarlón

A tritikálé betakarítása a búzához hasonlóan gabonakombájnnal történik, egy menetben. A kombájn alig fordult kettőt, hármat, egy fehér gólyapár körözött majd leszállt a bő harminc fok feletti melegben a frissen vágott tarlóra.

A fehér gólya nagyon sokak kedvence. Mindenki felismeri még röptében is. Vonuló madár. Augusztus végén indulnak el Afrika felé. A gólya legjellemzőbben emberi környezetben fészkel ez a vadászó életmódot folytató ragadozó madár. Leginkább oszlopokra építi fészkét, amelynek helyét mindig vizes élőhelyek közelében választja meg. A nedves réteken, tarlókon keresgél nagyobb rovarok, ebihalak, békák után, de elfogyasztja az apró rágcsálókat, halakat, kis gyíkokat. Táplálékkeresés közben lassan, senkitől, semmitől sem zavartatva méltóságteljesen sétált. Amikor repül, akkor előrenyújtja nyakát. Így volt ez most is, a szükséges táplálék megszerzését követően.

– Vincze Péter –

