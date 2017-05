Gyerekek az oroszlán hátán

Kérjenek tanácsot!

A kezdeményezés elindítója a kétgyermekes Fridrik Noémi, aki a Móricz Zsigmond Színház társulata mellett a Nyíregyházi Babaklubnak is oszlopos tagja, és aki szerette volna felhívni a kismamák, illetve leendő anyukák figyelmét a kötődő nevelés előnyeire. A tudományos kutatások és a babaklub tagjainak tapasztalatai is visszaigazolják: a hordozásnak köszönhetően a kisgyermekek és szülők között erősebb, stabilabb érzelmi kötődés alakul ki. – A kisbabák és növekvő gyermekek testkontaktusra, hordozásra, szeretgetésre irányuló igényeit ugyanolyan fontos kielégíteni, mint megetetni vagy felöltöztetni őket. Mindannyiunk közös érdeke, hogy a felcseperedő gyermekek a világban és önmagukban is bízzanak és szeretettel teli kapcsolatokat tudjanak kialakítani környezetükkel – mondja Noémi.

A színészésznő hangsúlyozta: nem tanácsos egyedül hozzákezdeni a babakendők csomóihoz – érdemes a gyakorlott anyákhoz, esetleg szakemberhez fordulni. Ezért is volt jelen az eseményen Rákhel-Szöllősy Ramóna hordozási tanácsadó, valamint Szabó-Fige Tímea a Möbius képviseletében. Ők biztosították a szükséges eszközöket a fotózáshoz, és nem utolsósorban a Nyíregyházi Babaklub kismamái, akik magukkal vitték csemetéiket. A színésznő büszke volt kollégáira, akik nemtől függetlenül a kampány mellé álltak, melynek címe: Te rá mernél kötni egy gyereket az oroszlán hátára? Hordozni állati jó! – Bízunk benne, hogy a képek önmagukért beszélnek, és minél többen választják ezt az életmódot – mondta a színésznő.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA