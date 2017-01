Gyorskorcsolya Eb – Kramer nyert összetettben, Nagy Konrád 19.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a háromszoros olimpiai bajnok 5000 és – a legjobb nyolcat felvonultató – 10 000 méteren bizonyult a leggyorsabbnak, 1500 méteren pedig második lett, így az is belefért számára, hogy 500 méteren csak a nyolcadik időt érte el. A 30 éves Kramer pályafutása kilencedik Eb-aranyát nyerte. Mögötte honfitársa, Jan Blokhuijsen lett a második és a belga Bart Swings a harmadik.

Nagy Konrád a legrövidebb táv 11. és a gyengén sikerült 5000 méter 21. helye után a 21. pozícióból várta a vasárnapi folytatást, melynek során a legerősebb számának számító 1500 méteren 1:49.54 perccel a 12. időt érte el, s ezzel két helyet javítva 19. lett a kontinensviadalon.

Vasárnap fejeződött be a nők sprintversenye is, amelyet a cseh Karolina Erbanova nyert meg úgy, hogy a két-két 500 és 1000 méteres futam mindegyikén második lett. A rövidpályás gyorskorcsolyában is remeklő holland Jorien ter Mors szerezte meg az ezüst- és az orosz Olga Fatkulina a bronzérmet.

– MTI –

