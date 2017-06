Gyümölcsös makifagyi, jeges halcsemege és hűsítő dagonyázás

Nyakig benne vagyunk a nyárban, a hőség sokszor elviselhetetlen, olyannyira, hogy legszívesebben ki sem bújnánk az hűs szobából. Ezt azonban kevesen tehetik meg, így megpróbálunk mindent elkövetni annak érdekében, hogy a legnagyobb kánikulában se essen bajunk. És ugyanilyen alapossággal kell eljárnunk kedvenceinkkel kapcsolatban is, hiszen ahogy az ember, úgy a kutyák, a macskák és a rágcsálók is hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk eléggé.

– A nagyobb átmozgatást tartogassák a gazdik kora reggelre és késő estére, a legmelegebb órákban elég egy gyors egészségügyi séta lehetőleg levegős, árnyékos és füves helyen. Az átforrósodott aszfaltot kerüljék, nehogy megégjen a kutyák mancsa! Bárhová indulnak, vigyenek magukkal itatótálat és folyadékot, nagy melegben pedig érdemes a kutyák és cicák fejtetőjét és mancsát átnedvesíteni – a hátukat és hasukat semmiképpen se vizezzék be, mert könnyen megfázhatnak, ugyanígy a vizes törülköző sem jó megoldás. Ha a kedvenceket lakásban tartják, sötétítsenek be, ha nagy a hőség, bekapcsolhatnak egy ventilátort, de úgy, hogy ne érje közvetlenül az állatok szemét és pofáját – mondta el érdeklődésünkre dr. Orosz Enikő kisállat-specialista.

Nem bírják a klímát

– Könnyen emészthető, folyadékban gazdag ételekkel etessék az állatokat reggel és este, a kertes házban élők pedig – ha lehetőségük van rá – engedjék be kedvenceiket a pincébe, garázsba! Bár már nem lehet a kutyákat megkötve tartani, de ha mégis muszáj, biztosítsanak nekik árnyékot és sok vizet – tette hozzá a doktornő, aki arra is rámutatott: mivel az állatok sem a lakásban, sem az autóban nem bírják a légkondit, a gazdák inkább hűtsék le előre a szobát vagy kocsijukat, úgy engedjék be a kutyákat, macskákat.

– Lehetőleg éjszaka utazzanak az állatokkal és a klímát mellőzzék! Ha tehetik, óránként álljanak meg, s ha kell, hűtsék a talpukat nedves ruhákkal! A vízparton is kerüljük a tűző napot, gyakran itassuk a kedvenceket! Érdemes kiemelten odafigyelni azokra a kutyákra és macskákra, melyeknek rózsaszín a bőrük és ritkás szőr borítja az orrukat, fülhegyüket, mert a magas UV-sugárzás állandó bőrgyulladást és hámlást, legrosszabb esetben bőrrákot okozhat. Kenjék ezeket a területek gyermekek részére gyártott naptejjel!

– Főleg a sötét színű, izmos kutyák hajlamosak a hőgutára, de ez persze nem jelenti azt, hogy a többire kevésbé kellene ügyelni. Ha azt tapasztalják, hogy kedvencük kóvályog vagy öntudatlanul elfekszik, émelyeg, hány, erősen liheg, tág a pupillája és fél vagy menekül, locsolják a mancsát és a fejtetőt vízzel! Vészhelyzet esetén tekerjék vizes plédbe és vigyék a legközelebbi állatorvoshoz!

– A Nyíregyházi Állatpark szerencsés helyzetben van, hiszen egy tölgyerdőben található, így az összes kifutóban van árnyékot adó fa, de természetesen az önitatók, a dagonyázóhelyek, medencék is a hűsölni vágyó állatok kényelmét szolgálják. Az itt élő ötezer állat jó része olyan egzotikus tájakon őshonos, ahol a forróság természetesnek számít, de ők is inkább a reggeli és késő délutáni órákban aktívak – tudtuk meg Révészné Petró Zsuzsa osztályvezetőtől.

Kényeztető zuhany

– Ezekben a meleg napokban vastagbőrű állataink kedvenc időtöltése a dagonyázás, ami amellett, hogy hűsít, hasznos is, hiszen a sár nemcsak az élősködők, hanem a nap sugarai ellen is védelmet nyújt. Az elefántok fürdetése sem csak a hőségriadó idején állandó, bár kétségtelen, hogy a gondozók ilyenkor lényegesen gyakrabban kényeztetik hatalmasra nőtt kedvenceiket frissítő zuhannyal. A főemlősöket, gorillákat, orangutánokat, gibbonokat gyümölcsös jégfagyival kínálják, míg a fóka- és medvefélék jégkockákba fagyasztott halakkal hűtik magukat – közölte lapunkkal a Nyíregyházi Állatpark munkatársa.

Kisállatok, rágcsálók

– A kistestű állatokat, rágcsálókat lehetőleg ne terráriumban, inkább ketrecben tartsák, mert előbbibe beszorul a levegő! Nem bírják a huzatot, hamar begyullad a szemük és a fülük, sőt akár tüdőgyulladást is kaphatnak, így keressünk nekik is hűvös helyet és levegőztessük őket reggel, este! Cseréljük a vizüket gyakran, de ne legyen túl hideg, inkább szobahőmérsékletű – tanácsolta dr. Orosz Enikő kisállat-specialista.

