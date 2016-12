Ha elmúlik karácsony

Vége, a fények kialudtak, a gyertyák csonkig égtek, ellobbant az utolsó csillagszóró is. Újra hétköznap. Hamar visszazökkenünk a régi kerékvágásba. Mert élni kell. Az ünnep hangulatával eltompított gondok újra előttünk tornyosulnak. Igen, de nem szabad belefásulni, beleszürkülni! Most feltöltődtünk, s ez tartson minél tovább! Az értékek nem veszhetnek el rögtön. Vigyük tovább a szeretet fáklyáját, melyet szenteste gyújtottunk meg a szívünkben. Lássunk tovább, előre, találjunk értelmet az érzelmek útvesztőjében. Persze, tisztában vagyok azzal, nem lehet 365 napig szítani az örök tüzet, nem lehet mindig a boldogság ruhájában járni. De emberek vagyunk, győzelemre, örömre születtünk! Miért adnánk fel? Különben is azt olvastam valahol: az ünnep akkor ér véget, amikor mi akarjuk. Nem a tündérek varázsporára van szükség, hanem elhatározásra. S hogy lássunk is, ne csak nézzünk, szemünk vessük azokra is, akik nem tudtak velünk lenni, akik egyedül, magányukban ezer könnyet hullattak. S ha valakinek nem is volt igazi az ünnep, dobja el szorongásait, s ha nem más, az új év reménye vigasztalja.

– Dankó Mihály –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA