Ha három keréken is, de boldogan a célban!

Gyuriczky Zsolt – Böröczi Levente – Citroen C2R2 – MAFC

37. Casentino Rally – 2017.07.07-08

Kategória győzelemmel zártátok a versenyt. Mármint a Mitropa Rally Kupában indulók között. (CLASS: R2B QUALIF.: MITROPA RALLY CUP)

– Igen, de ez a kategória győzelem semmi sportértékkel nem bír számomra, hiszen csak mi értünk célba a Mitropa kupa ezen kategóriájában. Hetei Zoliékkal jót versenyeztünk amíg sajnos ki nem estek, amit sajnáltam nagyon.

Péntek délután kezdődött számotokra a 37. Casentino Rally egy városi éjszakai gyorssal, ahonnan egyből a rajt ceremóniára mentetek. Hogy tetszett a másfél kilométeres belvárosi (prológ) csapatás?

– Őszintén szólva nem nagyon vagyok híve ezeknek a gumikerülgetéseknek. Bemelegítésnek mindenképp jó volt mindenképp és a sok néző is feldobta ezt a szakaszt.

SHAKEDOWN-on voltatok-e, ha igen állítottatok-e az a Citroen C2 R2-őn?

– Nem mentünk a shakedownon, idő hiányában. A futóművön sajnos a szombati harmadik gyorsaságin sikerült “állítani”. A szakasz végén – talán 5 kanyar volt még hátra – egy szűk visszafordítóban felkaptunk egy partoldalra. Elgörbült az első bölcső, elhajlott a jobb hátsó csonkállvány és a hátsó gátló is teljesen megadta magát. Szerencsére pont szerviz következett és a fiúk megoldották a problémát, le a kalappal előttük. Már a büfé sátrat kerestem, amikor szóltak, hogy üljünk be és mehetünk tovább… Sajnos a gátlót nem tudtuk kicserélni, így “három keréken” teljesítettük a hátralevő 5 gyorsasági szakaszt.

Nyolc gyors, benne egy 35 kilométeres várt rátok és a többi sporttársatokra. Miként abszolváltátok ezeket, voltak-e kalandjaitok?

– Kalandunk az előbb leírt szűk visszafordítóban volt csak. De az megpecsételte a sorsunkat. Onnantól már csak a célba érkezés volt a cél. Próbáltunk úgy menni a hátralévő szakaszokon, mint normális esetben mentünk volna, de be kellett látni, hogy a balos kanyarokat nem lehet úgy elvállalni, mint amikor teljesen rendben van az autó. Levi többször rám is szólt, hogy kicsit vegyek vissza… ami őszintén bevallva nem megszokott nálunk. Az utolsó szakasz kuriózum volt számunkra, nemcsak azért, mert ez az egy gyorsasági több volt, mint itthon egy sprint verseny, hanem mert majdnem éjfél volt, mire elrajtoltunk rajta. Sajnos majdnem a felénél kaptunk egy defektet. Mire kicseréltük, megint zsákoltunk egy pár percet, de célba értünk – még ha kalandosan is – és ez volt a lényeg.

Összességében miként értékeled ezt a Budapest-től 1000 kilométerre levő versenyt, ahol kilenc gyorsasági szakasz benne egy éjszakai városi és egy szintén esti hegyi várt benneteket?

– Gyönyörű helyen versenyeztünk, maximális kiszolgálás mellett. A szakaszokon szinte alig lehetett egyenest írni, kanyar-kanyar hátán… Az egész csapat úgy értékelte ezt a pár napot, amit kár lett volna kihagyni. Külön köszönöm Hepp Zsoltinak és Énekes Gabinak az önzetlen munkáját! Jövőre…velünk…ugyanitt…

A Mitropa Rally Cup éves bajnokság keretein belül indultok Böröczi Levente navigátoroddal, milyen érzés volt kint Magyarnak lenni? Mit is ad ez a bajnokság a benne résztvevőknek? Milyen kiszolgálást kaptatok, milyen volt a szervizpark elhelyezkedése? Mitropa vacsora is vár ilyenkor a versenyzőkre. Ti ha jól tudom nem voltatok?

– Tényleg nem voltunk a vacsorán, de ez jár minden benevező versenyzőpárosnak. Mivel hobby szinten versenyzünk, így a munka mellett mindenkinek kevés ideje jut a versenyhétvégére, ezért mindig idő szűkében vagyunk és nehezen jutunk el ezekre a meghívásokra. De legközelebb már kihasználjuk. Alap helyzetben is büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok. De ezt megerősítve, a versenyre való felkészülést azzal kezdtem, hogy a csapat pólóira felvarrattam a koronás címert és a magyar zászlót! A kiszolgálásról egy egész estés mozi keretében tudnék mesélni… Kezdem azzal, hogy ez a verseny volt a legdrágább verseny a Mitropa kupában, a maga 200 eurós nevezési díjával. Ezért cserébe kaptunk 140 gyorsasági kilométert, parádés szerviz parkot (jó hangulatú magyar versenyzőtársakkal), és az már csak hab volt a tortán, hogy a szombati 3 gyűjtőben (ami mindhárom máshol volt!) terülj-terülj asztalkám várt, óriási frissítő ital választékkal, gyümölcsökkel, szendviccsel, stb.! Szóval itt éreztük, hogy versenyzők vagyunk és a rendező mindenben a maximumot kívánja nyújtani nekünk.

– Hajósi Miklós –

