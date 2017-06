Ha kommersz kétdekás az élet

A nagy általánosítás mindig torzít és sérthet, de ezt az inges hasonlattal kell rövidre zárni, mert a jelenség létező valóság; akkor is, ha a téma kényes és a politikai korrektség határait feszegeti, aki felhozza. S mert egyre súlyosabb teher, hogy valakikre nem vonatkoznak sem az írott jogszabályok, sem az íratlan erkölcsi normák. Valami nagyon nincs jól. Egy panelházi közösség tagjaként kerülhet valaki nehéz helyzetbe, amikor nem tudja fizetni a közös költségeket, de csak akkor kapaszkodhat a társadalom fonta szociális hálóba, ha őszinte együttműködő. Nincs létjogosultsága annál, aki a paneltömb alatti garázskocsmában zárja minden áldott napját, kezében kommersz kétdekással és sörrel. Ezt látva a betondzsungel többi lakója is gondolhatja úgy: akkor ő is lazábbra, felejtősre veszi a közös teherviselést. A demoralizált lelkek pedig sokkal gyorsabban, mélyebben és súlyosabban telepednek egy társadalomra, mint gondolnánk… Megyénk bőven ontja a szégyenpados jeleneteket: a januári hidegben latrina elé szülő 16 éves lányanya története… Aztán a kútba esett gyerek esete… Itt van a megkínzott kutya, Fülöp. A nyilatkozókat, az egész környezetet látva a döbbenet első gondolata lehetett volna: „Istenem, ázsiai állapotok…” Ám óvatosan ezzel, mert bár Ázsia valóban tele van szegényekkel, tudatlanokkal, de míg elindult egy elképesztő fejlődés útján, amelyen rend, fegyelem, követelmény és elvárás az úr, addig Európa szívében lejtmenet vette kezdetét.

Éppen a rend, fegyelem, elvárás és következetesség hiánya miatt. Cikkezni kezdtünk a kórházak udvarán cigarettázó kismamákról, mondván: de hát a gyermeküket mérgezik, s különben is, a kórház területén tilos a dohányzás…! „Jó, igaz, de tudod milyenek…” – jött a reakció, ám ez elfogadhatatlan: egyenlő jogokkal és kötelességekkel bíró állampolgárokról beszélünk. Akkor is, amikor iskolapadba kell ülni, és tanulni, mert a „tudodmilyenek” megközelítés a nyolc általánossal sem rendelkezők számát gyarapítja, akik a normális egzisztenciateremtésre önerőből gyakorlatilag esélytelenek. Ha a gyermekéhezésről beszélünk, első körben nem egy miniszterelnököt kell megkérdezni (mindegy, épp ki tölti be e posztot), hanem a szülőt, főleg akkor, ha nyilvánvaló a felelőtlenség. Hat gyereket nem lehet eltartani öt általánossal, s e rideg tényt a megélhetési gyermekvállalással együtt csak a megélhetési politikusok hagyják figyelmen kívül, leginkább ellenzéki létben.

Aki igazán segíteni akar, az küzd a perifériára szorultak jogaiért, de számon kéri, miként élnek e jogokkal, úgy mint részvétel a képzésben, munkavállalásban, vagy csak szimplán a lakóhelyi környezet rendben tartása. Az elméleti jogvédők helyett igazi munkát végző civilekre van szükség, akik alámerülnek, kézen fognak és vezetnek. Aki nem kész és képes egy ilyen misszióra, maga is a „tudodmilyenek” nézetet erősíti, s hagyja, hogy ilyenek is maradjanak.

– Nyéki Zsolt –

