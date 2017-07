Ha lezárnák a repülőteret…

Három napos látogatásra érkezett Magyarországra Benjamin Netanjahu, Izrael miniszterelnöke – a vizit miatt sokfelé korlátozták a közlekedést. Hétfő reggel több karambol több kilométeres kocsisort hizlalt fel, közben pedig a rádióhírekben óránként nyomatékosították: a politikus gépe délután 3 és 5 óra között száll majd le, emiatt korlátozásokat vezetnek be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér felé vezető úton és környékén. A delegáció biztonságos mozgásához feltétlenül szükséges ideig zárták le az utakat. A dugó és a lezárás rengeteg utazó adrenalinszintjét megemelte. Vajon mikor indokolt lezárni a repülőtérre vezető utakat?

Erről minden esetben a biztonságért felelős szervek döntenek, adott esetben a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ vagy éppen az Alkotmányvédelmi Hivatal, mégpedig attól függően, hogy milyen szintű az érkező vendég. Vannak olyan nemzetközi szinten kiemelten védett vezetők, akik esetében a szokásosnál is nagyobbak a biztonsági előkészületek. Ilyen például az amerikai és az orosz elnök, az izraeli kormányfő vagy éppen a pápa”

– kezdte reagálását Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.

– Arra nincs külön szabály, hogy mikor kell legkorábban ezt bejelenteni, és hol kell kommunikálni. Mindenki (a hatóságok, a légitársaságok, a repülőtér, stb.) igyekszik akkor információt adni, amikor már pontosat és biztosat lehet tudni. Ez is azonban elsősorban a hatóságok feladata, jelen esetben a TEK-é, ők felelősek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatásának biztosításért.

Vajon aki nem szerez hírt erről, és lekési a járatát, hova fordulhat?

– Nem fordulhat sehova, hiszen az érintetteket időben értesítik a megfelelő csatornákon keresztül, hogy időben jöjjenek ki a repülőtérre – nyomatékosította Hardy Mihály. – Amennyiben valaki ennek ellenére lekési a járatát, a légitársaság nem fogja megvárni, nem büntetheti a többi utast, és nem boríthatja fel a menetrendet. Az elmúlt hétvégén másról sem szólt a hazai sajtó, mint a várható hétfői útlezárásokról. Péntek óta olvasható volt az információ a Budapest Airport weboldalán, a facebookon, a twitteren, sőt, hétfő reggel még közleményt is kiadtunk két nyelven, hogy a szokásos két óránál is egy órával korábban, azaz három órával az indulás előtt érjenek ki a repülőtérre. Aki ennek ellenére lekéste a járatát, kénytelen volt új repülőjegyet venni.

A magyar utasokhoz jobban eljuthattak a hírek, de például egy külföldi honnan informálódhatott a lezárásról?

– A hírekből értesülhetett róla, hiszen a legtöbb szállodában van angol nyelvű hírszolgáltatás. A repülőtéri híreket időben eljuttatjuk a nagyobb szállodákba, sőt, sok helyen a járatinformációs monitorok is ott vannak a hallban. A szövegek kint vannak angolul is a Budapest Airport weboldalán és a facebookon is. Emellett a légitársaságok küldenek sms-t a kritikus időben induló járatok utasainak – ezért kell a telefonszámot megadni a jegyvásárláskor.

