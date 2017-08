Tűzijáték, századmásodperces időzítéssel Egy malomban örülnek: országos hírük van a túristvándi tájételeknek Nem titkos, „csak” különleges a recept Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Ha mindkét boton kapás van... A fegyver óriási felelősség a kézben A kánikulát a halak is könnyen megsínylik A Jobbhorog „kiütötte” az őzetanyai halakat Háziversenyre várják vasárnap a tagokat Kapitális pontyok Röviden Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Optimistán várja a szezont A madárinfluenza miatt elveszítették az évet Letöltés PDF-ként Terület kijelölése A cél: mérkőzést nyerni a főtáblán is Fekve domborítottak nagyot a siófoki strandon Az emblematikus gyalogló Napi sportidézet Zárt kapus lesz a Vidi belgrádi odavágója Bálint volt a legjobb magyar 5 Neonrózsaszín krikettlabda Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Ez legyen a legnagyobb tévedése Vállvetve készül a gólkirály is! Földre lökte, nyakánál fogta Látványos haladás Három első osztályú búcsúzó Labdarúgás: megyei III. osztály Letöltés PDF-ként Terület kijelölése A keleti bárd nagy pillanata A Mátészalkai Fényes Napok teljes programja Csobbanás, pancsolás Rendőrségi hírek röviden Avartűz és útakadályok Két napig várják a véradókat Kvízmegfejtés Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Programajánló Japán metszetek – meghosszabbítva Gyöngyszemek Moziműsor Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Nyaral? Örökítse meg, és küldjön fotót! Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Imádja a nyarat Sziget, két telt házas nappal Megerősítette Daniel Craig: ismét ő a 007-es A lila új árnyalata, Prince emlékének ajánlva Nem akarják nélkülözni a Big Ben harangját Túlságosan zajos turisták Garfield a gyerekeknek Etetés Ez az étel miből van? Rovarból! Megér egy mosolyt Letöltés PDF-ként Terület kijelölése ZOOM Mutasd a szöveget A 2017. augusztus 17. Ha mindkét boton kapás van… Gumikukoricára jött ez a ponty Fotó: M. Magyar László Gumikukoricára jött ez a ponty FOTÓ: M. MAGYAR LÁSZLÓ Az egyik kézzel fáraszt, a másikkal pedig bevág az ifjú horgász. NYÍRPAZONY, BESZTEREC. Szinte minden hétvégén ellátogat a nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanya halastavához a Beszterecen élő Szabó István Márk. A hagyomány nem szakadt meg az elmúlt hétvégén sem, az egyik barátjával már péntek este kiültek a vízpartra. Eredetileg csak éjszakára maradtak volna, aztán úgy döntöttek, hogy még szombaton is várják egész nap türelmesen a halak kapását. A kitartásukat a halak díjazták is, nem hagyták őket unatkozni. Be tudom pont oda dobni, ahová szeretném. SZABÓ ISTVÁN MÁRK Pontyok, amurok Az egyik kifogott ponty visszaengedése után István bedobta a készséget, s utána nyugodtan beszélgethettünk. Először is megjegyeztem, hogy milyen pontosan dobta be a csalit, hiszen a túlsó part közelében csobbant a vízbe az etetőkosár. – Gyakorlás kérdése az egész, én is sokat gyakoroltam. Ma már be tudom pont oda dobni, ahová szeretném, persze csak akkor, ha nem szól közbe a szél – árulta el a 22 esztendős fiatalember, ­akivel egykoron a nagypapa szerettette meg a horgászatot. A Beszterec közeli kanálisokban, halastavakban hor­­gásztak. A komolyabb horgászat iránt mindig élt benne a vágy, s vagy két éve lett a tervekből immár valóság. Horgászott korábban a Bőve tónál, Tüskeváron, a Hajnal-tónál. – Mostanában Nyírpazonyba szoktam jönni, megszerettem ezt a vizet. Fogtam már itt pontyot, amurt, de koi pontyot és tokhalat még nem sikerült megakasztanom. Talán, ha hidegebb a víz, jobban eszik a tokhal. Célom, hogy 20 kilogramm feletti halat is foghassak majd. Más vízen is szívesen kipróbálnám magam, talán egyszer majd eljutok az Őzetanyai-tóhoz és a tokaji Kovács-tóhoz is. KM-MML A hal aznap már nem eszik – Ritkán eszem halat, ezért nem sajnálom, hogy vissza kell engednem őket a vízbe, sőt még örülök is neki. Ha kifogunk egy halat, annyira megviseli a stressz, hogy aznap már nemigen fog többet enni, így kicsi annak az esélye, hogy ugyanazt a halat egy nap többször is kifogjuk. Az előbbi pontyot egyébként gumikukoricával fogtam. Gyakran van arra példa, hogy mind a két boton egyszerre van kapás. Olyankor az egyik kézzel fárasztok, a másikkal pedig bevágok, s ha azon is érzem a halat, megkérek egy szomszédot, hogy segítsen – mondta Szabó István Márk. PreviousNext Gumikukoricára jött ez a ponty

- © Fotó: M. Magyar László