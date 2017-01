Hab a gyarmati tortán

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott pályázatukat pozitívan bírálták el, ennek révén 230 millió forintos támogatásban részesültek. Ebből már lehet látványosan építkezni.

Infrastrukturális korlátok

– Egyesületünk a szatmári térség labdarúgásának az életében mindig is központi szerepet töltött be. Jelenleg a fehérgyarmati kistérséghez több mint ötven település tartozik, ez jól példázza a vonzáskörzet nagyságát – említette Bereczki Attila, az FFC elnöke, aki civilben mestercukrász, vállalkozó. – A klub alközponti szerepet tölt be a Bozsik-programban. Az egyesületi struktúrában tizennégy egyesület mintegy hatszáz sportolója, az intézményi felépítésben pedig ezernél is több gyerek koordinálása tartozik hozzánk. A Fehérgyarmati Football Club az utóbbi években sportszakmai szempontból sokat gyarapodott: megduplázódott a korosztályos csapatok száma, ezzel egyenes arányban az itt sportoló gyerekek létszáma is kétszeresére nőtt. Jelenleg tíz korosztályban közel százhatvan labdarúgó sportolási lehetőségét biztosítjuk – ecsetelte a klubvezető. Nyomatékosította, hogy a létszám dinamikus fejlődésének infrastrukturális korlátai lettek.

Bővülhet a komplexum

– Nem túlzás, hogy az utóbbi évtizedekben e téren nem változott semmi, és ahhoz, hogy a modern kor követelményeinek és a megnövekedett igényeknek megfeleljünk, mindenképpen fejlesztésekre van szükség. Ezért adtuk be a pályázatot az illetékes minisztériumhoz.

– Most két füves pályánk és egy 20×40 méteres műfüves kispályánk van a 130 négyzetméteres klubházzal együtt. Az elnyert 230 millió forintos összegből bővülhet az öltözőkomplexum, elkészülhet egy nagy műfüves pálya, megújulhat a centerpálya, futópályát alakíthatunk ki, és fedett lelátó építését is tervezünk – tette hozzá végezetül.

– Ladányi Tóth Lajos –

Alap a pozitív hozzáállás

A projekt a tervezési fázisban van. Amint elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, attól kezdve fél évig tartanak.

– A nagyszabású beruházás a klub és Fehérgyarmat életében is jelentős mérföldkő, mivel nemcsak igazolt sportolóink, hanem a város lakossága előtt is megnyílik a tömegsport színvonalasabb lehetősége. Remélem, hogy a modern sporttelep a település büszkesége lesz. Kellő alapot nyújt terveink megvalósításához, hogy a város vezetése pozitívan áll a sport- és a sportjellegű fejlesztésekhez. Bízunk abban, hogy ez évben is adódik alkalom céljaink támogatására – jegyezte meg Bereczki Attila.

