Halványodik az ünnep fénye

– Tizenhat éves koromig, követve a hagyományokat, szép ruhában, megterített asztallal, kézzel festett hímes tojással vártuk minden húsvéthétfőn a locsolókat. Lassan negyed évszázada azonban úgy döntöttem, elég volt a hajnali kelésből, a délutánra elviselhetetlen pacsuliszagból, az akkorra már kellően pityókás ismerősökből és félismeretlenekből – emlékszik vissza a pillanatra Fekete Katalin, amikor családilag szakítottak mindazzal, ami a húsvét elmaradhatatlan része volt.

– A következő évben magunkra zártuk az ajtót, senkit nem engedtünk be. Elég volt három év, és mindenki „megtanulta”: nálunk más idők járnak. Így lett számunkra a húsvét (is) igazi családi ünnep, amikor együtt vagyunk, beszélgetünk, elhervadni pedig egy évben sem tudunk, hiszen a legszűkebb család és a közvetlen szomszédok erről azért gondoskodnak – tette hozzá nevetve Katalin, aki lapunk érdeklődésére azt is elárulta: amit a húsvétból megőriztek, az a menü: az idén sem hiányzott az ünnepi asztalról az ízletes sonka, a tojás, a kalács és a torma.

A Nyíribronyban felcseperedett, de jó ideje már Ramocsaházán élő Oroszi Réka és családja a vendégvárás helyett inkább a közös kikapcsolódásra és az önfeledt pihenésre szavazott a hosszú hétvégén. – Nemcsak a városokban, már a falvakban is megkoptak, elhalványultak a húsvéti hagyományok, amit mi cseppet sem bánunk. Emlékszem, gyermekkoromban még izgatottan – és terülj-terülj asztalkával – vártuk a édesanyámmal és a nővéreimmel a verselő látogatókat, estére már bűzlött a hajunk a sokféle kölnitől.

– Az utóbbi években, húsvét előtt szintén lelkesen készülődünk, csakhogy már azt tervezgetjük, hová utazzunk el. Korábban jártunk Sátor­aljaújhelyen, a Nyíregyházi Állatparkban, az idén a rokonlátogatás mellett döntöttünk – mesélte a huszonéves egyetemista lány.

Nem csupán munkaszüneti nap!

Egyes családok, civil szervezetek, valamint az egyházak mindent megtesznek azért, hogy az ifjú generáció is észrevegye a húsvét valódi értékét, jelentőségét. A borbányai Margaréta Nyugdíjas Egyesület tagjai sárga túróval és foszlós kaláccsal kedveskedtek a napokban a helyi gyerekeknek, felidézve az ünnepi hagyományokat.

A csengersimai református gyülekezet nagypénteken ünnepi istentiszteletre, nagyszombaton zenés programra és templomi sétára, vasárnap és hétfőn pedig istentiszteletre várta az érdeklődőket, azt hirdetve: „Ne sikkadjunk el az ünnepek felett, amiket okkal, megállásra és hálaadásra kaptunk!”

Géberjénben hagyományos húsvéti locsolkodást tartottak hétfőn: délután a legények népzenei kísérettel, lovas fogatokkal járták végig a falut, és a népviseletbe öltözött leányokat, asszonyokat locsolóversekkel, népi rigmusokkal köszöntötték, s hogy el ne hervadjanak, „rózsavízzel” öntözték meg őket. A leányok vendéglátással, hímes tojással kedveskedtek nekik.

Rossz kezekben szenvednek a nyuszik

Sokan igyekeznek megszabadulni az ünnep apropóján megvásárolt „húsvéti nyúltól”. Sokszor azért, mert az új kedvenc végül nagyobbra nőtt, mint várták, vagy, ahogy azt az eladó állította.

– Előfordul, hogy törpenyúl helyett egy nagyobb fajtát kap a vásárló, de sajnos az sem ritka, hogy – jogszabályellenesen – még önálló táplálkozásra képtelen állatot kínálnak eladásra. – Ez, azon túl, hogy az ilyen állatnak élettani és etológiai okokból is az anyja mellett a helye, azért is problémás, mert egy óvatlan megfogás esetén – jellemzően gyermekek kezében – könnyebben megsérülhetnek, mint felnőtt társaik – hívta fel a figyelmet a meggondolatlan nyuszivásárlás veszélyire Kovács Brigitta, az Állatbarát Alapítvány munkatársa.

Háziállat-vásárlás előtt mindig érdemes átgondolni, képesek leszünk-e az új kedvenc igényeit maradéktalanul, hosszú távon kielégíteni és megfelelő életkörülményeket nyújtani számára.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA