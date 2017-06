Hamarosan kicsengetnek – lehet válogatni a táborok között

Már most látszik, hogy rekordévet és több meglepő újdonságot hoz az idei vakáció a szülőknek és táborozóknak. A nagycsaládosok helyzete a dráguló táborok miatt nehezebb lehet, bár a legtöbb vakációs üdülésnél van testvérkedvezmény – tájékoztatta lapunkat a taborfigyelo.hu portál vezetője, Tóth Béla.

Hozzátette: az idén elsősorban a kaland- és sporttáborokat keresik a szülők és gyerekek, de egyre többen érdeklődnek a katonai táborok iránt is. Utóbbi kipróbálására megyénkben is van lehetőség, hiszen Dögén, egészen pontosan a Rétközi-tó partján szélesre tárt kapukkal várja a Military Lake Camp azokat a fiatalokat, akik a nyári szünetben „sem akarják elengedni fülüket-farkukat”, és a pihenés helyett is a katonás fegyelmet részesítik előnyben. Az országban egyedülálló, katonai jellegű nyári gyerektáborban a résztvevők megismerkedhetnek a katonák mindennapjaival egy „harci küldetés” (misszió) formájában, mégpedig vízparti terepkörülmények között.

Katonás életmód

– A 10-18 év közötti fiatalokat várjuk, az egyhetes napközis tábor 25 ezer, míg a bentlakásos 35 ezer forintba kerül – tudta meg lapunk Dankó László programszervezőtől, aki elmondta azt is, hogy a katonás életmód továbbvitelén évek óta dolgozik az egyesületük, de most lesz az első olyan év, amikor a Honvédsuli Egyesület keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is szerveznek nyári tábort.

Balázs kézitáborba megy

A megyeszékhelyen élő Halmosné Rédai Katalin három gyermeket nevel, a legkisebb, Eszter most ballagott el az óvodából. Ő nem táborozik, marad „anyukája szoknyája” mellett a nyáron. Ez azért nem jelent a szokásosnál nagyobb fejtörést Katalinnak, mert egész nyáron otthon tud lenni, munkajogilag ugyanis főállású anyukának számít, azaz addig, amíg a legnagyobb gyermeke, a 13 éves Balázs nem tölti be a 18-at, folyamatosan kapja a GYES-t.

– Balázs a Nyíregyházi Sportcentrumnál kézilabdázik, augusztus végén edzőtáborba megy, ami nem terheli meg a család pénztárcáját, a költségeket fizetni a sportcentrum – mondta lapunk érdeklődésére Halmosné Rédai Katalin, aki hozzátette: a középső gyerek, Petra az iskolával egy hétre Szigligetre megy, ez 23 ezer forintjukba kerül majd.

– Itt kapunk tízezer forint kedvezményt azért, mert három gyermekem van – fogalmazott. A nyíregyházi Csodavár Korai Fejlesztő Centrum és Játszóház a nyáron hét héten keresztül várja a gyerekeket fejlesztő és szabadidős táboraiba. Június 19-én egy speciális intenzív hét keretében a 0-6 év közötti sajátos nevelési igényű gyerekeknek és szüleiknek kínálnak programot. A tábor 22.500 forint, ami napi 3 fejlesztő foglalkozást ad egyéni és csoportos formában. – Június 26-a és augusztus 4-e között tematikus táborokban fogadjuk a 4–10 éves korosztályt. A táborok között minden kisgyermek megtalálja a számára legkedvesebbet: a Játsszunk együtt készségfejlesztő, Let’s play English angol nyelvi és Kottafejek zenés táborban a résztvevő gyerekek napi két foglalkozást kapnak szakértő pedagógusok vezetésével. A program ára napi 3 étkezéssel 20 ezer forint gyermekenként. Mindeközben 6 héten keresztül egy különleges sportprogramra is van lehetőség heti két alkalommal: a Csodasportoló programban a sport szeretetére, az aktív életre készítjük fel a gyerekeket sportoktató és gyógypedagógus vezetésével. A 12 foglalkozás ára 20 ezer forint – tudta meg lapunk Pázmán Viktóriától, a fejlesztő centrum vezetőjétől.

Tarnavölgyi Gergely

Emelkedtek az árak

Az idén esetenként húsz százalékos áremeléssel reagáltak a táborszervezők az elmúlt évek stagnáló díjaira, ami elsősorban a több gyermeket nevelő családok pénztárcáját terhelheti meg.

A vakációs lehetőségek árai döntő többségében emelkednek, de ennek mértéke, így a táborok ára is nagyon eltérő! Egy ottalvós táborért átlagosan 40–45 ezer forint közötti összeget kell fizetni, de a napközis táborokért is mélyebben kell a szülőknek a zsebükbe nyúlniuk, átlagosan 25–30 ezer forintba kerül egy öt napos turnus. A tábordíjak szórása óriási, a legdrágább üdülések több mint kétszázezer forintba, a legolcsóbbak alig több mint tízezer forintba kerülnek.

