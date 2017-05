Harcolnak a „Kasszás Erzsikért”

Katowicei útja előtt informális látogatásra érkezett csütörtök délelőtt a megyeszékhelyre Buday Pálné, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) alelnöke. A régió egyik legnagyobb foglalkoztatóját, a Szabolcs-Coop Zrt. kereste fel, ahol tájékozódott az aktuális helyzetről.

– Kedvező tapasztalatokkal gazdagodtam, ennél a cégnél ugyanis nagyon figyelnek arra és tesznek is azért, hogy ne érjenek össze a bérek – jegyezte meg az országos érdekvédő. – A Tescónál más a helyzet, ott ugyanis keresztféléves a rendszer, július elsejétől lehet bérfejlesztés. Az év elején hazai viszonylatban 12 200 munkavállalónak emelték a bérét 161 ezer forintra, ami alapvetően pozitív, csak ezzel például a kezdők és a régóta ott dolgozók jövedelme bérfeszültséget szült. A multitól azt a választ kaptuk, hogy nincs további keretük a helyzet rendezésére. Nyílt levelet írtunk a munkavállalók nevében a Tesco vezetésének, nem adjuk fel, harcolunk az érdekeikért. Mivel a cég közép-kelet-európai központja Prágában van, így lassabb a kommunikáció, ráadásul például a cseh munkavállalók is hasonló gondokkal küzdenek. Egyébként május 22-25-ig Katowicében a visegrádi négyek szakszervezeti találkozóján a multinacionális cégek bérei is napirenden lesznek.

A Balázs Andrea színművész által megformált Kasszás Erzsi hatásos reklám. A kereskedelemben dolgozók szívesen hirdetnék azt is, hogy növelik a vasárnapi bérpótlékukat.

– Tárgyaltunk a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékeseivel, de nem mutattak hajlandóságot a vasárnapi bérpótlék emelésére és a havi két szabad hétvégére. Mi továbbra is kiállunk ezeknek az elképzeléseinknek a megvalósításáért. Mint ahogy szeretnénk elérni: legyen a december 24-e munkaszüneti nap a kereskedelmi alkalmazottaknak. Ha a köztisztviselők napján július elsején a hivatali dolgozók pihenhetnek, akkor miért ne tehetnének hasonlóképpen a „mi” munkavállalóink is?

