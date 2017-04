Harcsákat szeretnének majd fogni a versenyzők

Felvetődhet a kérdés, hogy ez miért „csak” 32 órás verseny, mikor egy hét múlva ugyanitt 120 órás pontyfogó versenyt rendeznek. Mint a szervezőktől megtudtuk, a harcsára elég kevesebb idő is, hiszen a ragadozó halakra nem lehet beetetni, azokat nem lehet egy helyre odaszoktatni.

Az érdeklődőknek nemcsak a verseny miatt érdemes kilátogatniuk a természetbe, hanem azért is, mert április 29-én, szombaton rendezi meg a leveleki önkormányzat a kemping területén immár hetedik alkalommal a halételek főzőversenyét halászlé és sült hal kategóriában. A környező önkormányzatok, cégek és baráti társaságok mellett a versenyen indul a Leveleki Horgászparadicsom együttese is. Mint Mikucza Zsolt, a víztározó halgazdálkodási jogával rendelkező Nyírségi Hal és Vad Kft. ügyvezető tulajdonosa lapunknak elmondta, ez a hétvége azért is különleges a tó szempontjából, mert ellátogat a Fishing and Hunting televíziós csatorna stábja is Levelekre. A televíziósok felvételeket készítenek a harcsafogó versenyről, magáról a tóról, valamint az ételfőző fesztivál néhány különleges ételét is bemutatják majd nézőiknek.

A május és a június is tartogat meglepetéseket a horgászok számára, hiszen május 7. és 13. között rendezik meg a 120 órás pontyfogó versenyt. Sokan várják már a június közepét, amikor csónakból horgászhatnak azon a halkíméleti területen, amelyet a tó déli részén egy hosszú nádfal előtt alakítottak ki.

