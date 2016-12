Három bajnoki cím is Apagyra került

A bajnoki címek és helyezések mellett az országos döntőbe jutás is tétje volt a megyei diákolimpiának, amelyet a nyíregyházi Túróczy evangélikus iskolában rendeztek.

A megyebeli tanintézményekből 134 versenyző indult (81 fiú és 53 lány), ami negyvennel több, mint az előző évi létszám. Az egyéni versenyszámokban az igazolt versenyzők közül csak olyan pingpongozók indulhattak, akik az aktuális országos ranglistán kevesebb mint öt ponttal rendelkeznek, a csapatokban viszont a három játékosból az egyik bármilyen szintű igazolt versenyző is lehetett, a többieknek viszont amatőröknek kellett lenniük. A legtöbb elsőséget az apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola versenyzői szerezték, akik összesen három bajnoki címmel gazdagodtak, de két-két elsőséggel gyarapodtak at anarcsiak és a nyíregyházi Túróczy evangélikus iskola sportolói is.

A kategóriák győztesei jutottak az országos döntőbe, amelyet február közepén rendeznek Karcagon.

Megyei diákolimpia

I-II. korcsoport

Fiú egyéni: 1. László István (Anarcsi Czóbel Minka Általános Iskola), 2. Terbócs Péter (Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola), 3. Timándi Zoltán (Nyíregyházi Bem József Általános Iskola) és Borbély Szabolcs (anarcsi Czóbel).

Fiú csapat: 1. Anarcsi Czóbel, 2. Gyulaháza-Nyírtass Dr. Kozma Pál Általános Iskola és Életfa Óvoda, 3. Nyíregyházi Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda A és Nyíregyházi Túróczy B.

Lány egyéni: 1. Kiss-Cselenyák Emma, 2. Hudák Panna, 3. Nagy Vivien (mindhárman Nyíregyházi Túróczy) és Egyed Lívia (gyulaházi Dr. Kozma Pál).

III-IV. korcsoport

Fiú egyéni: 1. Polgári Balázs (apagyi Zrínyi), 2. Hok Bence (Nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola), 3. Hamvai József (Nyírpazonyi Színi Károly Általános Iskola) és Takács Tibor Bence (Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola).

Fiú csapat: 1. Gyulaházi dr. Kozma Pál, 2. Apagyi Zrínyi, 3. Nyíregyházi Jókai és Leveleki Gárdonyi.

Lány egyéni: 1. Majláth Virág (apagyi Zrínyi), 2. Magyar Zsuzsanna (nyíregyházi Túróczy), 3. Polgári Zsófia és Sarka Angelika (mindketten apagyi Zrínyi).

Lány csapat: 1. Apagyi Zrínyi, 2. Nyíregyházi Túróczy, 3. Apagyi Czóbel és Gyulaházi Dr. Kozma Pál.

V-VI. korcsoport

Fiú egyéni: 1. Csépke Zoltán (Kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Gimnázium), 2. Pintye László (Nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Középiskola), 3. Bartha Péter (Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma) és Tóth Csaba Sándor (Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma).

Lány egyéni: 1. Kovács Boglárka (Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma), 2. Csépke Erika, 3. Herceg Ivett és Padenics Dominika (mindhárman Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium).

