Három hétig a NŐ-t keresték

A 2014-ben alakult Kő-Szín-Tér Nemzetközi Kőszobrász és Festő Művésztelep egy évente ismétlődő képzőművészeti szimpózium a Balsa község melletti Tisza-parton. A sikeres művésztelepet az idén már negyedszerre megrendező gávavencsellői vállalkozás ifjú képviselőjét, Petró Júliát a Kő-Szín-Tér bemutatására kértük.

– Táborunk jellegzetessége, hogy minden eszközt az alkotók számára bocsátunk, beleértve a nyersanyagot (mészkövet), szerszámokat, valamint festőművészeknek a vásznat és a festéket is. A részvételt pályázat útján nyerhetik el a világ minden tájáról érkező kőszobrász- és festőművészek. Évente egy előre meghatározott téma alapján várjuk a pályamunkákat, és ezek szerint is válogatjuk meg a résztvevőket.

Kiderült, hogy az idei pályázat témája „A NŐ” volt. Az igen erős mezőnyből ezúttal sem volt egyszerű a válogatás a létszámplafon miatt megkötött kezű szervezőknek. Végül három hazai és három szlovén szobrász, valamint kilenc hazai és egy szlovén festőművész érkezhetett a telepre. Kiemelt vendégként alkotott a balsai Tisza-parton a Bizottság együttest egykor megalapító Wahorn András és az ugyancsak elismert festőművész, Töttös Kata. A mostani „nőies” téma kifinomultsága miatt a 2017-es Kő-Szín-Tér szobrászművészei három hetet kaptak az alkotásuk elkészítésére.

– Hagyomány nálunk, hogy művésztáborunkat egy nagyszabású kiállítással zárjuk, amelyen bemutatjuk az itt elkészült műveket. A kiállítást július 23-án este láthatták a balsai Ökoturisztikai Látogatóközpontban.

A tárlatot Szemadám György Érdemes Művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja nyitotta meg. Méltatta a Kő-Szín-Tér művésztelep és megálmodóinak nemes küldetését nemcsak Nemcsák Károly színművész, a József Attila Színház igazgatója, hanem dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is, majd a Ciráda együttes adott koncertet.

– A művésztelep balsai zárókiállításáról tudvalévő, hogy minden évben ez az egy nap szolgálja a személyesen érdeklődő művészetbarátokat. Ezt követően a minden résztvevő alkotóművésztől ránk hagyományozott alkotásokat mi őrizzük és visszük el különböző tárlatokra. E tekintetben terveink között szerepel, hogy a tábor során készült művek nemzetközi szintű kiállításon is bemutatkozhassanak. Ennek a startja az idén ősszel eljön, amikor is a budapesti Art Marketen lesznek láthatók – mondta el Petró Júlia azt is hozzátéve, az érdeklődők megtekinthetik a balsai művésztelepről készült fotógalériát a Kő-Szín-Tér Facebook-oldalán is.

– KM-GB –

Kiállítók

Szobrászművészek: Aleksander Andzelovic (Szlovénia), Burián Norbert, Mezei Krisztián, Jernej Maucec (Szlo), Nadja Osojnik (Szlo), Sárkány Balázs

Festőművészek: Wahorn András és Töttös Kata, Bakos Natália, Erdős Mária Éva, Kiss László Gergő, Lengl Orsolya, Monika Slemc (Szlo), Szabó J. Gergely, Szakál Éva, Tettamanti Ádám, Verebélyi Diána, Uzsaly Márton

