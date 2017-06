Három megyénkbeli a legjobbak között

Valamennyiük közös jellemzője, hogy ha pennát ragadnak, az alól gyönyörűséges gondolatok kelnek életre. Az apropót az íráshoz ez alkalommal a Mosolyvirág biztosította, a Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete ugyanis az idén tavasszal is, mint minden évben, meghirdette az Életmesék című novellaíró pályázatot.

A versenyben a legapróbb amatőröktől a legtapasztaltabb írókig bárki részt vehetett, ha volt mondandója az „Amikor még…” témakörben. Megyénkből hatan is megmérettettek, s büszkeségünkre hárman be is jutottak a legjobbak közé.

Az érdem akkor lesz még nagyobb, ha tudjuk, hogy több mint 200 pályázó volt országos szinten.

Csupán a legjobbak írásai kerülhettek be abba a kötetbe, amelyet az egyesület szorgos tagjai rekordidőn belül nyomdába juttattak, s a nyerteseink azt kézhez is kaphatták nemrégiben a Parlament Vadásztermében tartott pazar ünnepségen. Horváth Józsefné és Török Ferencné a gyengébb nem képviselőiként osztották meg tapasztalataikat a régmúlt idők szépségeiről, dr. Csermely Tibor pedig családfői, atyai gondolatait vetette papírra nosztalgiázó színezettel. Mindhárom novellista köszönetét fejezte ki Radnainé Filep Ildikónak és Németh Zoltánnénak, a Nagycsaládosok Egyesülete debreceni és nyíregyházi vezetőinek, akik hozzásegítették őket a sikeres szerepléshez.

