Három nyírbátori fiatalnak adott szárnyakat a Diehl

A Piper PA-28-as repülőgép a nyíregyházi reptérről szállt fel, a kis csapat – a szüleikkel egyetemben – pedig már izgatottan várta az indulást.

Sokoldalú fiatalember

Kóródi Konrád Ede nem véletlenül került a „kiválasztottak” közé, a nyírbátori fiatalember nemzetközi rajzversenyen indult, országos angol versenyen 10. lett, valamint egy természettudományos vetélkedőn is megmérettette magát.

– Soha nem repültem még, éppen ezért izgulok egy kicsit, nem bánom, hogy anyukám is elkísért – mondta a felszállás előtt lapunknak Kóródi Konrád Ede, akiről a rövid beszélgetés során kiderült: szereti a halakat, érdekli az akvarisztika, azaz a haltudomány is.

– Folyamatosan ismeretterjesztő csatornákat nézek, persze első a tanulás – fogalmazott Konrád, akinek édesanyja, Kóródiné Tóth Mária nem rejtette véka alá: büszke a gyermekére, aki a következő tanévben nyelvvizsgázni is fog.

Mindhárman izgultak

Konrádhoz hasonlóan Szabó Réka (ő angolból és történelemből jeleskedett) és Siket Virág (nemzetközi rajzversenyen indult) sem ült még repülőn, úgyhogy mindhárom fiatal meglehetősen izgatottan várta, hogy „szárnyra kapjon” a Piper PA-28-as. A földet érést követően azonban egyöntetűen kijelentették: sok minden másért is, ám ezért a felejthetetlen élményért végképp megérte sokat és jól tanulni. A diákok lapunknak elmondták: felszállásnál „majréztak” ugyan egy kicsit, de aztán elmúlt az izgalom. Hozzátették: az út fél óránál valamivel hosszabb volt, a sétarepülés során pedig Nyírbátor fölé is elrepültek. Az ablakból látták az iskolát, felismerték a református templomot, ahogy a Diehl üzemcsarnokát is sikerült kiszúrniuk.

Támogatják a diákokat

A nyírbátori Diehl Aircabin Hungary Kft., az iskolatámogatási programjának keretein belül részt vett a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró ünnepségén is.

A vállalat számára fontos a település tehetséges fiataljainak elismerése, támogatása. A rendezvényen beszédet mondott a vállalat HR-vezetője, Buga Bernadett, majd a vállalat HR- és PR-feladatokért felelős kollégáival minden sport, idegennyelvi, vagy művészeti versenyen részt vett diáknak egy-egy tornazsákot adtak át.

