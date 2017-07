Hasznos tanácsokkal látják el a lakosságot

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) munkatársainak tapasztalata szerint a legtöbb fogyasztó nincs tisztában azzal, hogy milyen teendői vannak a felhasználóváltás során, és azt is kevesen tudják, milyen lehetőségeik vannak akkor, ha nehézséget okoz a rezsi kifizetése. Ezekről a témákról szól a „Panasza van? Segítünk!” című fogyasztóvédelmi kiadványsorozat harmadik és negyedik része, amelyeket hétfőn sajtótájékoztató keretében mutattak be Nyíregyházán. Dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője kiemelte: a cél, hogy a fogyasztóknak a lehető legkevesebb negatív tapasztalatuk legyen, ugyanakkor minél több információ álljon rendelkezésükre a lehetőségekről. – A MEKH-nek nincsenek területi kirendeltségei, ezért is fontos a kapcsolatunk a kormányhivatallal – ez az együttműködés a füzetek alapja – tette hozzá Scherer Zsolt, majd felidézte: tavalyi kiadványaik a szabálytalan vételezés és a jogorvoslati lehetőségek témaköreiben informálták a lakosságot. – Ingatlanok adás-vétele, bérlése esetén „át kell íratnunk” a közműveket, e tájékoztató segítségével elkerülhetők a későbbi, esetleg elhúzódó viták – tért rá a friss kiadványokra a MEKH szóvivője. – A másik új füzet az úgynevezett a védendő fogyasztóknak szól; akiknek szociális okokból fizetési nehézségeik vannak, megismerhetik a részletfizetés, a haladék és az előre fizetett mérőórák lehetőségeit. Az egészségügyi okból védendő fogyasztók is tájékozódhatnak az őket megillető kedvezményekről, például ha az áramkimaradás az életüket veszélyeztetné vagy egy kerekesszékesnek gondot okoz a mérőóra leolvasása – mondta Scherer Zsolt. A kiadványok a kormány­ablakokban, a szolgáltatók ügyfélszolgálati irodáiban és a MEKH honlapján is elérhetőek. KM PreviousNext A fogyasztókat segítik az új füzetek

- © illusztráció: KM-archív