Határszéli gólyashow

A vakáció beköszöntének időszakában a Magyar Madártani Egyesület munkatársai évtizedek óta felkeresik a fehér gólyák fészkeit, hogy meg­gyűrűzzék a fiókákat. Ennek köszönhetően megismerhetjük a madarak életét, egyre többet tudhatunk meg a vonulási és párválasztási szokásaikról, élőhelyválasztásuk és területhűségük okairól, követhetjük napi aktivitásukat.

Emelőkocsi segítségével

A nagytestű madarak jelölésének alapvető problémája a befoghatóság, ami a kifejlett egyedek esetében különösen nehéz, ezért a gólyákat még a fészekben gyűrűzik meg.

Néhány évvel ezelőtt a madarászoknak az az ötletük támadt, hogy a gólyagyűrűzésekre meghívják az érdeklődőket is – így született meg a gólyaroadshow.

A fészkeket emelőkocsival lehet gyorsan és biztonságosan megközelíteni. Hogy az érdeklődők is személyes kontaktusba kerülhessenek a gólyákkal, a szakemberek egy-egy fiókát le is hoznak, így mindenki megcsodálhatja, megsimogathatja a madarakat, sőt ahol biztonságos, a szerencsésebbek az emelőkosárból a fészekbe is bepillanthatnak. Az országos rendezvénysorozat részeként június 16-án, pénteken 13 és 15 óra között Csengersima ad otthont a gólyaroadshow-nak. A részvétel díjtalan, további információkkal a 30/625-2116-os telefonszámon szolgálnak a szervezők. KM

