Háttér Társaság: a meleg és leszbikus pároknak is járnak az adókedvezmények

A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy az alapvető jogok biztosának nemrégiben nyilvánosságra hozott jelentése szerint “valamennyi házastársaknak járó adó- és illetékkedvezmény, így az öröklési illetékmentesség és az első házasok kedvezménye is megilleti az azonos nemű bejegyzett élettársakat”.

Az ombudsmani vizsgálat a Háttér Társaság kezdeményezésére indult. A vizsgálat előzménye, hogy 2015-ben a szervezet jogsegélyszolgálatához több olyan megözvegyült bejegyzett élettárs fordult, akit az adóhatóság öröklési illeték fizetésére kötelezett, holott a jogszabályok szerint a házastársak – és így a bejegyzett élettársak is – illetékmentesen örökölnek. A konkrét ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végül visszavonta, illetve visszautalta a jogsértő módon kiszabott illetékeket, felmerült azonban annak gyanúja, hogy a hivatal más ügyekben is hibásan számolt. Az egyesület ezért közérdekű bejelentéssel élt, és kérte, hogy az adóhatóság valamennyi hasonló ügyet saját hatáskörben vizsgáljon felül.

A tavaly december 20-án megjelent, a bejegyzett élettársakra vonatkozó adózási szabályokról szóló ombudsmani jelentésben az olvasható, hogy a jogszabályok téves értelmezése útján a NAV, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kizárja az illetékmentesség köréből a bejegyzett élettársakat, ezáltal őket – számukra vagyoni hátrányt okozva – illetékfizetésre kötelezte.

Az ombudsman álláspontja szerint a gyakorlat sérti az alaptörvényben rögzített jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményét, így az alaptörvényben deklarált egyenlő bánásmód követelményével összefüggő visszásságot valósít meg.

A jelentés szerint az előbbi jogértelmezés az alaptörvényben rögzített egyenlő bánásmód követelményének a sérelmét valósítja meg, hiszen hátrányos helyzetbe hozza a valamely szexuális kisebbséghez tartozó, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő személyeket azáltal, hogy a jogszabályok által részükre biztosított illetékmentesség helyett őket illetékfizetésre kötelezi.

Az ombudsman felkérte a nemzetgazdasági minisztert, illetve a tárca parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárát mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi irányításának vezetőjét, hogy a jövőben – a jelentésben is kifejtett alkotmányos értelmezésére figyelemmel – egységesen járjanak el az adó- és illetékszabályok értelmezése során, így ahol e jogszabályok a házastársakra (volt házastársakra) kötelezettséget vagy jogot állapítanak meg, ott az a rendelkezés bejegyzett élettársakra külön utalás nélkül irányadó.

Továbbá felkérte a NGM parlamenti és adóügyekért felelős államtitkárát, hogy hivatalból intézkedjen a bejegyzett élettársak vonatkozásában téves jogértelmezés alapján kiszabott öröklési vagy ajándékozási illeték törléséről, illetőleg a megfizetett illeték visszatérítéséről.

– MTI –

