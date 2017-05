Hatvanévnyi élő népművészet

Hatvan év egy ember életében is számottevő idő, nemhogy egy művészeti csoportéban! Márpedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, illetve Nyíregyháza legrégebbi néptáncegyüttese, a Szabolcs Néptáncegyüttes éppen ebben az évben ünnepli fennállásának 60. éves jubileumát, amit a hét végén egy gálaműsorral tesznek emlékezetessé.

Elsősorban a hagyományaink továbbéltetéséért dolgozunk.

Ágoston Ildikó

„Alulról” építkeztek

Ezen az estén egy kicsit minden résztvevő átélheti újra, honnan is indultak: attól kezdve, hogy Dalanics György, a „csizmás” tanító bácsi megalapította az együttest, s odáig, hogy a közel 30 aktív tagot számláló csapat mára végre stabil otthonra talált a Kölyökvárban, közel 40 fős senior-, csaknem 20 fős óvodás- és 24 fős kiemelt tehetséggondozó csoportot működtet, s a helyi iskolákban, óvodákban további 200 gyermekhez juttatja el a néptáncot.

– A közvélekedés is úgy tartja, hogy a megye szinte valamennyi táncegyüttese ebből az együttesből szökött szárba. A saját együttest alapítók is szabolcsosok voltak, csak szerették volna a saját egyéni elképzeléseiket megvalósítani – pillantottunk egy kicsit vissza a múltba Ágoston Ildikó csoportvezetővel, aki idestova 37 éve az egyik „arca”, meghatározó egyénisége az együttesnek.

– Kezdetben a táncosok többsége – a Kossuth Lajos gimnázium mellett – a 113-as szakmunkásképző iskolából került ki, vagyis mi mindig „alulról” építkeztünk. Arra ma is büszkék vagyunk, hogy soha nem pénzért, hírnévért áldoztuk fel a szabadidőnket a néptáncért, bennünket mindig a népi kultúra szeretete formált közösségé. Ma is ezt sulykoljuk a fiatalokba – fogalmazta meg a táncegyüttes „lelkiségét” Ágoston Ildikó.

Olyanok, mint egy nagy család

Az elmondottakat bizonyítja, hogy az évtizedekig kitartók idősebb családtagjai, rokonai is ebben a csapatban ropták. Ildikó 10 testvére közül 4 itt táncolt, s most a gyerekei is ide járnak. Nemrég összeszámolták: a szűken vett család 21 táncosából tizenöten a Szabolcs tagjai voltak, s eszükbe sem jutott máshová átigazolni. Ez az együttes ezért is egy nagy család, amelynek az életét olyan „legendák” fémjelezték, mint Gucsa Sándor, Szentpéteri Erzsébet, Huszárszki Judit és László, Lippai László (Lippás), Sebestyén Mónika, Balogh Gyula vagy a jelenlegi művészeti vezető, Bíró József, azaz Jaffás.

– Ma már nem a minősítésekért, a versenyekért dolgozunk, hanem a hagyományaink továbbéltetéséért. A legkisebb falvakba is elmegyünk, ha hívnak, s nem a bevételt számolgatjuk. Talán ezért is kerültünk be két évvel ezelőtt a megyei értéktárba egyedüliként, ami az egyik legnagyobb elismerés az együttes számára – tette hozzá Ildikó. Lesz tehát mit megünnepelni a jubileumi gálán a Continental Arénában az előttünk álló szombaton. Mivel több mint százan „akasztották le most a szegről a csizmát”, s 200 kis nebuló szívet melengető játékos tánca kel életre – vélhetően szemet gyönyörködtető lesz a sokadalom. A 17 órakor kezdődő rendezvény alatt a Bürkös zenekar, s annak korábbi zenészei húzzák a talpalávalót, a programot az idén 50 éves Aranykapu Népművészeti Egyesület kiállítása és vására teszi még színesebbé.

Emlékkönyv is készül

Különleges meglepetéssel is készül a jubiláló táncegyüttes, ugyanis Listván Attila többévi gyűjtőmunkájának és Siklós Ádám írásos anyagának köszönhetően egy visszatekintő emlékkönyv is készül.

A táncosok szintén rengeteg archív anyagot bocsátottak a rendelkezésükre, s a több mint ezer szövegoldalból és a fotókból még szelektálni is kellett. Csutkai Csaba fotóművész ajánlotta fel a segítségét a megvalósításhoz. Az általa formába öntött, 500 példányban megjelenő csodálatos albumot a gálán láthatja s vásárolhatja meg a közönség, egy hónap múlva az archív anyagból elektronikus könyv is készül.

