Helyszíni szemle – Továbbra is áll a bál az eperjeskei földhalom körül

Az előzményekről röviden: a hatóság egyszer már megvizsgálta a szóban forgó területet, mintákat is vett a Koi Géza által szennyezettnek vélt hatalmas földkupacból, most azonban újra érdemesnek gondolták „felmelegíteni” a 2010 óta (az önkormányzat akkoriban rakott le a Koi Géza gyümölcsösének közvetlen közelében található óriási gödörbe hatalmas mennyiségű fanyesedéket; ezt később ugyan elvitték, de a helyét – Koi Géza szerint – építési hulladékkal és szennyezett földdel töltötték fel) húzódó ügyet. Az eperjeskei vállalkozót azóta sem hagyja nyugodni a dolog, állítja: a föld káros anyagokkal van tele, ráadásul az esővíz a közel 7 méteres földkupac miatt az ő gyümölcsösére folyik, tönkre téve ezzel a termést.

Jelen kíván lenni

No, de vissza a keddi helyszíni szemléhez! Koi Géza több alkalommal is hangot adott panaszának: a legutóbbi mintavételre nem kapott meghívást, így legközelebb jelen kíván lenni és kontrollmintát is kér.

– Azt szeretném, ha a domb melletti sík területről is vennének mintát, illetve a Rákóczi úttal párhuzamos földterületről is, mert az is szennyezetté vált az évek során – mondta a hivatalos jegyzőkönyvbe Koi Géza, majd lapunknak hozzátette: amióta az almafái közelében húzódik az önkormányzatnak „köszönhetően” összehordott földhalom, azóta az esővíz folyamatosan a fái közé folyik és elárasztja a gyümölcsös bejáratát is.

– Hiába alakított ki az önkormányzat egy víznyelőt a domb mögött, oda nem folyik be a csapadék. Valahogy meg kell találni a módját, hogy egy kiadós eső után ne az én ingatlanomon álljon meg a víz – hangoztatta többször Koi Géza. Az eperjeskei önkormányzat részéről az alpolgármester (aki „civilben” református lelkész) jelent meg a kormányhivatal megismételt helyszíni szemléjén. Iván Barna Zsolt több alkalommal is hangsúlyozta, s jegyzőkönyvbe is mondta: ha Koi Géza részéről egy tisztességes kérelem érkezik a hivatalba, megoldják a vízelvezetést.

Azt már csak mi tesszük hozzá: az alpolgármester láthatóan nehezen tolerálta Koi Géza hirtelen természetét, egy alkalommal meg is kérte a hevesen gesztikuláló eperjeskei gazdát arra, hogy ne vágjon a szavába és hadd fejezzen be egy mondatot.

Éjszakákon át hordták

A szemle kellős közepén indult volna el otthonról egy két házzal lejjebb lakó szomszéd, akinek Koi Géza azonnal odakiáltott, s kérte, elevenítse fel a szemle résztvevőinek azt az időszakot, mikor az önkormányzat idehordta a földet. A férfi hiába ült kerékpáron, a faluban „régi motorosnak” számít, így kristálytisztán emlékezett a jó pár évekkel ezelőtti eseményekre.

– Egymásnak „adták a kilincset” akkoriban a teherautók, éjszakákon át jöttek és hordták össze lassacskán a dombot. Én akkoriban éjjel fél háromra jártam dolgozni, aludni sem tudtam – nosztalgiázott keserűen a férfi.

Lezárták a jegyzőkönyvet

A helyszíni szemle végül korrekt hangulatban zárult, a kormányhivatal két munkatársa lezárta a jegyzőkönyvet, melyet egy-egy példányban át is adott az ügyben érdekelt feleknek. Természetesen az ügynek még nincs vége, az eperjeskei domb 2010 óta húzódó kálváriája (várhatóan) ősszel, a mintavétellel folytatódik.

Elküldtük a kérdéseket

A szemlét végző két kormányhivatali dolgozó lapunk kérdéseire nem kívánt válaszolni, mondván, csak a főosztály vezetője nyilatkozhat a sajtónak. Az üggyel kapcsolatban felmerült kérdéseinket elküldtük Rozinka Zsoltnak, a megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának vezetőjének. Amint megkapjuk a válaszokat, azonnal megosztjuk olvasóinkkal.

