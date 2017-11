Hét fok alatt jöhet a téli gumi

– Kellemes, hosszú őszünk van, s mindenki egy kicsit az utolsó pillanatra hagyta a gumicserét, holott ha már októberben felkeresnek bennünket az autósok, talán elkerülhetjük a mostani tumultust – fogadott Hudák Attila telephelyvezető, ám a következő pillanatban már sorolta is a jó tanácsokat a téli átálláshoz.

– Akinek nincs pénze, a 8-10 éves gumijaival is szeretne kihúzni még egy szezont, holott ilyen idős abroncsokat már nem tanácsos fölszerelni. Aki gyakran autózik, jól tudja ezt. Ilyenkor persze nem szerencsés csak a bordázatra figyelni, s nagy a baj, ha valaki már repedéseket is lát a gumijain. Az ügyesebbek az abroncson jelölt gyártási időt is megtalálják, de a laikusoknak és a hölgyeknek azt javasoljuk, a kerekeik állapotát szakemberrel véleményeztessék. Hét fok alatt már célszerű téli gumival közlekedni, s még ha kellemes is az idő napközben – mint most –, reggelente hideg az aszfalt, s a kerekek a falevéllel takart nyálkás úttesten is megcsúszhatnak.

Hudák Attila elmondta azt is, hogy a lecserélt kerekeket a szervizek gumihoteleiben, de otthon, akár egymásra rakva is tárolhatjuk, egyedül arra ügyeljünk, hogy az abroncsot ne érje erős napsugárzás! Egy gondos autós legalább havonta a keréknyomásra is ránéz, de itt sem árt az óvatosság, mert hidegben letapadhat a szeleptű, s a műszer már nem a megfelelő értéket mutatja.

KM-MJ

