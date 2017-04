Hetven méterről rúgott gólt a kapus!

Nyírcsaholy–Nyírmeggyes 2–4 (1–2)

Nyírcsaholy, 100 néző, v.: Kiss L.

Nyírcsaholy: Mándi P. – Antal Z., Kovács Á., Szabó V., Botos S., Bégány G., Mező A., Ilku T., Bálint Cs. (Putirka G.), Jónás P. (Ilku Á.), Kovács J. (Balogh J.). Edző: Kiss Ervin.

Nyírmeggyes: Gergely I. – Szántó I., Nagy Zs., Kovács L. (Dobos J.), Éles B., Széles M. (Fleisz Zs.), Takács S., Pető K., Czibi Zs., Balogh L., Sivadó L. Edző: Körmös Miklós.

Gól: Botos S., Jónás P., illetve Czibi Zs., Kovács L., Sivadó L., Dobos J. Kiállítva: Mező A. (37. perc). Ifi: 1–5.

Kiss Ervin: – Úgy érzem, hogy a kiállítás döntően befolyásolta a mérkőzést. Ennek ellenére a csapat nem játszott rangadóhoz méltóan, az ellenfél sokkal jobban odatette magát, ezért megérdemelten győzött.

Körmös Miklós: – Rangadóhoz méltó játék, amihez sajnos a játékvezető nem tudott kellőképpen felnőni. Gratulálok a csapatomnak, a játék minden elemében felülmúltuk Nyírcsaholyt, amelynek otthonából nem sok csapat fog elvinni három pontot. Győzelmünket a nyírmeggyesi labdarúgást szerető szurkolóinknak ajánljuk.

Milota–Csengersima 2–3 (1–1)

Milota, 150 néző, v.: Tóth I.

Milota: Kánya G. – Lukács Márk, Mikulka D., Lukács Martin, Tóth K., Fóris I., Fejes P., Delényi A., Fülöp J. (Balogh S.), Nyilas B., Antal J. Edző: Elek László.

Csengersima: Bélteki L. – Kerekes M., Szűcs A. (Gyarmati N.), Domokos L., Horváth I., Barcsay Á., Kocsis I. (Varga Gy.), Volkán R., Nyíri A., Korpás A., Halász N. Játékos-edző: Volkán Roland.

Gól: Tóth K., Lukács Márk (11-esből), illetve Kerekes M. 2, Volkán R. Kiállítva: Fejes P. (53. perc). Ifi: 8–0.

Elek László: – A mérkőzés képe alapján megérdemelt vendégsiker született. Nagy jó napot fogot ki az ellenfelünk, mert folyamatosan veszélyben forgott a kapunk. Tíz emberrel is nagyot küzdöttünk, nekünk is sok helyzetünk volt, de sajnos a meccslabdát kihagytuk. Nem tudom, hogy jövő héten lesz-e egy kezdőcsapatra való emberem.

Volkán Roland: – Húsvét nagyszombatján mosolyog az ég is, három ponttal megyünk haza, mosolygok már én is. Köszönjük nézőink bíztatását, és a korrekt játékvezetést.

Beregdaróc–Tyukod 5–2 (3–1)

Beregdaróc, 100 néző, v.: Nagy F.

Beregdaróc: Ficze T. – Varga G., Lukovics J. (Balla L.), Szász K., Kokas A., Kosztel D. (Lukovics M.), Rózsa R., Veress R., Rózsa A., Kosztel Z. (Rózsa D.), D. Pethe K. (Ábrán Cs.). Edző: Baracsi Endre.

Tyukod: Székely Zs. – Berki N., Feka N., Feka J., Horváth T., Bégány M., Kertész J., Csaholyi Cs. (Fekete S.), Tóth F., Nyerges O. (Sipos M.), Kasu Á. Játékos-edző: Fekete Sándor.

Gól: Kosztel Z. 3, Veress R. 2 (egyet 11-esből), illetve Bégány M., Horváth T. Ifi: 5–0.

Baracsi Endre: – Meccsről meccsre rotálom a játékosokat, sajnos kényszerűségből. Így mindig új csatárokat kell kipróbálni, ami a mai napon olyan jól sikerült, hogy az ebben a szezonban először elől játszó játékosom egyből mesterhármast ért el, amihez külön gratulálok. A meccs mindkét csapat számára létfontosságú volt, és szerencsére nekünk sikerült otthon tartani a három pontot, ami mellé szerencsére jó játék is párosult. Ha egyszer az a csoda is előfordul, hogy egymás után kétszer is ugyanazzal a csapattal tudunk felállni, minden álmom teljesül.

Fekete Sándor: – Nagyon gyenge színvonalú mérkőzésen a jobban akaró hazai csapat megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Tisztaberek–Vámosoroszi 3–1 (1–1)

Tisztaberek, 100 néző, v.: Hegedűs Cs.

Tisztaberek: Makay Z. – Jóni R. (Kosztya Z.), Molnár R., Rudnák N. (Szabó L.), Lukács N., Nagy J., Molnár Roland (Lázár R.), Bencze Á., Tóth J., Kocsán G. (Cserepes R.). Edző: Oroszi István.

Vámosoroszi: Nagy M. – Tisza S., Kiss B. (Molnár P.), Balogh S., Bartha K., Riskó T., Szilágyi L., Dávid G. (Kiss A.), Máté G., Kerekes Sz., Somogyi T. Megbízott edző: Végh Endre.

Gól: Jóni R. 3, illetve Bartha K. Ifi: 2–4.

Oroszi István: – Igazi szomszédvári rangadó volt, melyen a győzelem mindig hatványozottan számít. Így mi is elégedettek lehetünk igaz, a játékunk hagyott némi kívánnivalót maga után.

Végh Endre: – Az erdőháti rangandón ezer sebből vérző csapatunk megint vereséget szenvedett. Hétről hétre ifistákkal egészülünk ki, hiába vagyunk meg játékban, amíg az ellenfél lövi a gólokat, nem szerzünk pontot. Gratulálok az ificsapatunknak.

Kölcse–Nábrád 2–0 (1–0)

Kölcse, 100 néző, v.: Vitkai.

Kölcse: Nyilas M. – Dobos I., Sztáraszta F., Sira T., Botos Á., Fóri A., Dub S., Budz M., Szverenko, Repljyk, Szkunzjak. Edző: Simon Csaba.

Nábrád: Pásztor A. – Turai Á. (Kondor G.), Kovács B., Mercz J., Balogh Gy., Tóth A., Pásztor L., Varga Z., Banga B., Tejfel D. (Takács D.), Pásztor Z. Edző: Végh András.

Gól: Szverenko, Szkunzjak. Ifi: 5–2.

Simon Csaba: – Annyi gólhelyzetet puskáztunk el ezen a meccsen, hogy már nincs annyi hajszál a fejemen. Gratulálok az ellenfélnek, mert végig jól küzdött.

Végh András: – Kiváló, magas színvonalú játékvezetés mellett, a csapat minden egyes tagját dicséret illeti. Gratulálok a hazaiaknak, megérdemelten szerezték meg a három pontot.

Csenger–Tiszakóród 2–0 (0–0)

Csenger, 100 néző, v.: Kocsis Zs.

Csenger: Bodnár B. (Iricsek D.) – Korponai K., Ilbán M. (Varga K.), Orosz F., Imre M., Geletey Z. (Barcsay K.), Mona Á., Almási J., Juhász M. (Katona P.), Juhász N., Gaál K. (Szabó K.). Edző: Juhász Ferenc.

Tiszakóród: Juhász S. – Farkas Z., Nagy Á., Ország Zs. (Móricz I.), Baksa Á., Császár T. (Légrádi G.), Császár P., Horváth G., Barkaszi D., Algács E. (Orgován B.), Algács B. Edző: Gyulai Zsolt.

Gól: Juhász M., Juhász N. Ifi: 2–2.

Juhász Ferenc: – Gyenge iramú első félidő után, a másodikban hoztuk a kötelezőt. Gratulálok Szabó Krisztofernek a felnőttcsapatban történt bemutatkozásához.

Gyulai Zsolt: – A csapat egy része wellness hétvégén volt, egy része rejtélyes körülmények között eltűnt, a maradék csapattal tisztességgel helyt álltunk, akár még a döntetlen is megérdemeltünk volna.

Tarpa–Mérk–Vállaj 1–1 (1–0)

Tarpa, 100 néző, v.: Éva I.

Tarpa: Szűcs K. – Verejcsi E. (Vince K.), Antal R., Tar E. (Szidor S.), Péter Gy., Kemény G., Barta F. (Kemény Cs.), Oros E. (Djácsenkó), Kacsó R., Egresi G., Ricsei F. Játékos-edző: Rozman Sándor.

Mérk-Vállaj: Boros V. – Lehoczky R., Bálint M., Szimuly Gergő, Tóth K., Lakatos J., Rostás K., Szabó I., Bozsányi S., Fülöp Zs. (Haga G.), Rosu. Edző: Szimuly Gábor.

Gól: Verejcsi E., illetve Boros V.

Rozman Sándor: – Rengeteg helyzetet hagytunk ki, így ha reggelig játszunk, akkor sem lőttünk volna több gólt. Gratulálok a vendégek kapusának a hetven méterről lőtt góljához.

Szimuly Gábor: – Úgy gondoltam a mérkőzés előtt, hogy a hetek óta betegeskedő, és sérülten játszó játékosamból néhányat itthon hagyok, ezért erősen tartalékosak voltunk. A pályára lépők nagy akarással, helyenként jó játékkal, értékes egy ponthoz jutatták a csapatot. Most már nem marad más teendőnk, mint hazamenvén elmajszolni a finom sváb sonkát.

KM

