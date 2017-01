Hideg napok egyszerű hősei

Meglepő képet mutatott szombaton a Búza téri szabadtéri piac. A mínusz 15–17 fokos hideg elől az eladók bemenekültek a csarnokba, s ott kínálták portékáikat. Csupán egy kereskedő – a felsősimai Olesnyovics György – várta a vásárlókat a szabadban.

„Talán kibírok 2–3 órát…”

– Máskor már öt órakor itt vagyok, de most csak fél kilenc körül jöttem. Mivel minden megfagy ebben a nagy hidegben, nem is hoztam be zöldséget, csak kukoricát, napraforgót, madármagot – mondta el érdeklődésünkre. – Nem kellemes itt kinn, de hozzá lehet szokni. Húsz éven keresztül az építőiparban dolgoztam, nem idegen számomra a hidegben végzett munka. Beöltöztem rétegesen, mozgok is közben, így talán kibírok 2–3 órát, utána megyek haza. A csarnokba nem akarok bemenni, mert ott meleg van, csak lefőnék. Szerencsére a vevőim itt kint is megtalálnak – tette hozzá a karakán árus.

A Pinkerton Biztonságvédelmi Kft.-nek olyan biztonsági őrei is vannak, akik cégek telephelyeit őrzik. Bizonyos időközönként – óránként, másfél óránként, vagyis ahogy a „csekkoló” rendszer riaszt – szemlét kell tartaniuk éjszaka is a veszélyes, rosszul bevilágított vagy távolabbra eső helyeken. Igaz, fűtött helyiségből indulnak, s rengeteg forró teát fogyasztanak, így kizárt, hogy valaki átfagyjon. Általában a szemle sem tart 40 percnél tovább. Az állomány 50 százaléka ráadásul rendőrségi, tűzoltó- vagy katonai szolgálatot látott el, tehát nem elkényelmesedett emberek.

Mindezt Tóth István is megerősítette, aki immár 11 éve rója a csekkolási pontokat, s kétnaponta munkába áll. A hideg olyannyira nem rémiszti, még dolgozni is kerékpárral jár, mindegy, mennyit mutat a hőmérő. – Őszintén szólva jobban zavar a plusz 40 fok, mint a mínusz 20 – árulta el. – Egyébként a tél a munkát is segítheti, mivel a lehullott friss hóban azonnal észrevenni a lábnyomokat. Persze, ha valaki illetéktelenül be akar jönni a védett területünkre, évszaktól, időjárástól, de még napszaktól függetlenül is megteszi – mondja a korcsolyázni is szerető biztonsági őr.

Varga Szilvia lapunk kézbesítője, s Nyírteleken teszi a dolgát minden hajnalban, hogy olvasóink reggeli kávéja mellett a Kelet-Magyarország is kéznél legyen. Ehhez viszont már hajnal 3 órakor talpon van, s egy óra múlva útnak is indul. A korai kelést megszokta, de a nagy hideggel aligha lehet megbarátkozni.

A nejlonzacskó sem segít

– Néha muszáj rövid melegedő szüneteket tartani – mesélte el. – Forró teával sem lehet kezdeni a műszakot, mert akkor hamar vécére kell menni. S mindehhez még ott van a szolgálati kerékpár, alaposan telepakolva. Egyszer én is megjártam, egy kapualjban, ahol nem takarították el a havat, megcsúsztam, a bicaj a lábamra esett, s lett egy bokaficamom.

Kézbesítőnk elmondta azt is, hogy a párja sokszor besegít neki, de csak ha éppen nem dolgozik. Egyébként a hideg nagyjából mínusz 5 fokig még elviselhető, de a dupláját már nagyon nehezen viseli. Fázik a láb – pedig még a nejlonzacskót is kipróbálta lábmelegítőnek –, s hiába a dupla kesztyű, néha az ujjak is majd lefagynak. Szilvia is bevallotta, hogy – bár több mint 10 éve csinálja – néhányszor már majdnem feladta. Aztán gyűjtött némi erőt, s tolta tovább a kézbesíteni valót.

– Nagyon korán még melegedni sem lehet sehol, se bolt, se kocsma nincs nyitva, s az emberek se hívtak még be soha egy pohár kávéra. Sőt! Van aki azzal fogadott: hol volt ilyen sokáig. Persze azért néha egy-két köszönő szó is elhangzik.

Ki sem lehetett szállni, hogy kinyújtózzon

Somfalvi István rengeteget vezetett már életében, de taxizni csak két hónapja kezdett a Főtaxinál. Ez a mostani hétvégi hideg – lévén, hogy egész éjszaka dolgozott – még őt is próbára tette.

– Annyira hideg volt, hogy az autóból kiszállni sem lehetett – hogy kinyújtózzunk –, s a motort is folyamatosan járatni kellett, mert enélkül azonnal kihűlt az utastér. Ez a zimankó alaposan megviseli a gépkocsit is, különösen, ha diesel, mint az enyém, ugyanis alapjáraton könnyen eltömődhet a részecskeszűrő. Ötszázezer forintos kár pedig senkinek nem hiányzik. Utas viszont ilyenkor könnyebben akad, mivel annyira fáznak az emberek, hogy a legrövidebb távot se nagyon vállalják gyalogosan. Amíg pedig várjuk az ügyfelet, internetezünk vagy olvasgatunk. Van, aki szívesebben beszélgetne valamelyik kollégájával, de most inkább a volán mellett maradt mindenki – sorolta.

