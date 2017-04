Kisvárda Master Good SE – Hihető, hogy a nyerhető a végjáték

Az a körtánc azért beszédes volt. Tényleg nagy meccset nyertek meg a kisvárdai hölgyek, a Siófok ellen szerzett pénteki két pont még sokat érhet. Úgy is – és ezt a nagy örömködés közepette a várdai hölgyek még nem tudták –, hogy a velük egyidőben játszott másik NB I-es mérkőzésen a rivális Mosonmagyaróvár nyert Debrecenben.

– Mintha sportot űzne abból a Debrecen, hogy rendszeresen kikap a riválisainktól, így volt ez korábban aaz MTK és a Békéscsaba ellen is – mondta a mérkőzést követő sajtótájékoztatóra belépő kisvárdai edző, Dévényi János, aki továbbra is amolyan szócsöve a stábnak, hiszen a meccselésért jól láthatóan a véleménynyilvánítástól továbbra is tartózkodó Mátéfi Eszter szakmai igazgató felel.

– Jól kezdtük a mérkőzést, aztán felpuhult a hátsó alakzatunk, csak amolyan érintő védekezést mutattunk be, hozzáértünk ugyan az ellenfél játékosaihoz, de nem állítottuk meg őket, a labda rendre továbbment. Ezekből a szituációkból többnyire gól is született. Illetve volt még egy emberelőnyös szituáció, amit elrontottunk, gólt kaptunk a végén, így a szünetre kétgólos hátrányba kerültünk. A szünetben igyekeztünk felrázni a csapatot, emellett védekezést váltottunk, és az be is jött. Végre egy végjáték, amiből mi jöttünk ki győztesen, ebben is előre tudtunk lépni, hiszen a Budaörs, az Érd és a Fehérvár elleni meccseken is elrontottuk az utolsó öt percet. Remélhetőleg ezek után elhiszik a lányok, hogy képesek győztesen kikerülni az ilyen helyzetekből is.

A kisvárdaiak akár három pontra is eltávolodhattak volna a kieső zónától, ha nincs a Mosonmagyaróvár győzelme. Ugyanakkor felfelé is tekingethet az újonc, hiszen megközelítette a pénteki legyőzöttjét.

– Minden pontra szükségünk van, hiszen menekülünk a kiesés elöl, legalábbis próbálunk – monta erre Dévényi János. – Úgy gondolom, a tavaszi szereplésünkre nem lehet panasz, hiszen a Győr kivételével valamennyi ellenfelünknek méltó partnere voltunk, és itthon eddig legyőztük a riválisainkat. Jó irányba tartunk, és ha hozzuk a hazai meccseinket, valamint az érdihez hasonlóan valahol még bravúrpontot is szerzünk, akkor nem lehet baj. Márpedig ebben az összetételben képesnek tartom a csapatot arra, hogy bravúrokat érjen el.

A következő két szombaton idegenben lép fel a KKC, méghozzá élcsapatok ellen, előbb a Vác, majd a Dunaújváros vendége lesz.

