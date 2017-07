Hiperkarma, Žagar, Zuboly és Margaret Island! Csókolom, nálunk már letölthető az idei Vidor füzet!

Senkinek nem kell szégyenkeznie a programok miatt, az idei VIDOR Fesztivál, köszönhetően a stabil anyagi háttérnek, színvonalas produkciókkal és plusz helyszínekkel várja a tartalmas kikapcsolódásra vágyókat – mondta a pénteki, Kossuth téren megtartott sajtótájékoztatón dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, hozzátéve: a város büszke házigazdája az egyre népszerűbb kulturális programsorozatnak. Bige László, a fesztivál főszponzora, a Bige Holding csoport elnök-vezérigazgatója két hírrel kezdte. – Tavaly nyáron ugyanebben a körben ültünk itt, és a rossz hír az, hogy azóta egy évvel öregebbek lettünk, ám a jó hír ennél fontosabb: ismét közeledik a VIDOR – mondta.

– Minden város életében fontos, hogy az ott élők és az oda érkezők jól érezzék magukat, és hogy legyenek olyan események, amelyek közelebb kerülhetünk egymáshoz. Ez a fesztivál képes erre, hiszen az emberek esténként elmennek megnézni egy kiváló színházi előadást, meghallgatnak egy remek együttest, vagy leülnek egy finom ital mellé és jóízűen elbeszélgetnek. Azt tapasztalom, hogy évről-évre mind többen érkeznek a városba a VIDOR alatt – a Rúzsa Magdi koncerten tavaly annyira sokan voltak, hogy a belváros környékén egy tűt sem lehetett volna leejteni –, de ez nem véletlen. Ha valami rossz vagy éppen középszerű, arra senki sem kíváncsi, de a minőségre van igény. Éppen ezért a támogatókon és a szervezőkön múlik, hogy sikerül-e folyamatosan magas színvonalú produkciókat Nyíregyházára hozni, és ha így lesz, a következő években tovább nőhet a fesztivál népszerűsége, és még több látogató érkezhet a városba – mondta Bige László, aki példaként a Montreux-i jazzfesztivált hozta fel. Az esemény az évek során a világ egyik legfontosabb zenei fesztiváljává vált, programjaira fél évvel korábban elfogynak a jegyek. Ezen a téren a VIDOR sem áll rosszul: a színházi előadásokra már csak elvétve lehet belépőt venni – mondta Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója, aki számos újdonságról is beszámolt. Az egyik az új arculat, amely többek között a logón és a péntektől terjesztett műsorfüzeten is szembetűnő, de a korábbi évekhez képest a helyszínek is módosulnak. Pontosabban bővülnek. – A Kossuth szobor jobb oldalán alakítjuk ki a VIDOR Teraszt, a másik oldalán pedig a kisszínpad kap helyet (ott, ahol évekig a nagyszínpad volt), a nagyszínpadot ezúttal is a templom oldalában állítjuk fel. A koncertek sora minden nap már fél hatkor elkezdődik, hétvégén pedig este tízkor is színpadra lépnek együttesek. A neves külföldi zenekarok – Electric Swing Circus, Fanfare Ciocarlia, Amado&Mariam, Rumbanama – mellett ismert hazai előadók – Punnany Maddif, 30Y, Irie Maffia, Hiperkarma, Margaret Island, Herczku Ágnes és a banda – is koncerteznek, de a hazai világzene képviselőit is hallhatjuk. A finom falatokra vágyókat a VIDOR Falu várja, a Korzó színpad koncerteknek ad helyet, és ezúttal a filmeket is ezen a helyszínen láthatják az érdeklődők. Lesznek utcaszínházi bemutatók, táncházak, mutatványosok, irodalmi estek, kiállítások, komolyzenei koncertek és persze a dumaszínház stand up-osai sem maradnak otthon. A programok 90 százaléka ingyenes, az események döntő többségét a megyeszékhelyen rendezik, de húsz megyei települést is bevontak a helyszínek közé – mondta Kirják Róbert, aki egy új mobil alkalmazásról is beszámolt. A VIDOR app tartalmazza a részletes programot, helyszínekre és napokra lebontva, de a még meglévő színházjegyek is vásárolhatók a segítségével. A 100 millió forintból megvalósuló kulturális seregszemle augusztus 25. és szeptember 2. között várja a VIDOR-ogni vágyókat.

