Hiszi vagy sem: ez a nő 42 éves, és rájött a fiatalság egyszerű titkára!

És hogy mi a megoldás? A víz. A rengeteg víz. Hsu szinte vedeli a vizet, és szerinte ez sokat segít abban, hogy megállítsa az öregedést. Végül is logikus – tekintve, hogy a ráncok a bőr víztartalmának megváltozásával alakulnak ki. Ám a nő emellett vegetáriánus is – rengeteg zöldséget eszik. Igaz, kávézik is. De az alkoholt kerüli.

Hsu különleges kinézetének hála pillanatok alatt szerzett 230 ezer követőt az Instagramon, a Facebookon pedig 341 ezret.

Vélhetően egyébként a genetika játszik be elsősorban a nőnél. Akinek nincs ilyen genetikája, vélhetően nyakra-főre ihatja a vizet, nem marad fiatal – de ki tudja, egy próbát megér.

A 49 éves asszony mindig megdöbbenti az embereket, amikor elárulja a valódi életkorát.

