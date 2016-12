Hivatásos tűzoltó-parancsnoksága lesz Szatmár-Beregnek

Varga Béla ezredes elmondta, hogy a magasabb szintű feladatellátást teremtő parancsnokságot jövőre Fehérgyarmaton hozzák létre, ahol eddig csak katasztrófavédelmi őrs működött.

Hozzátette: a parancsnokság új laktanyaépületét a kisváros régi rendőrkapitányságának a helyén építik fel és látják el korszerű eszközökkel, 435 millió forint értékben.

A sajtótájékoztató után a megyei igazgatóságon szak- és védőfelszereléseket adtak át a szabolcsi önkéntes mentőszervezeteknek, illetve tűzoltó egyesületeknek, amelyek az idén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán majdnem 28 millió forint támogatást nyertek.

A mentőszervezetek 8,5 millió forint forráshoz jutottak, s az összegből például védőruhát, védőeszközöket, mentőmellényeket, búvárruhát, csónakmotort, szivattyút, szerszámokat és emberek vízi mentéséhez szonárt kaptak.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek mintegy 20 millió forint értékben jutottak szak- és védőfelszerelésekhez, illetve képzésre és működésre költhetik még a pályázati támogatást.

Varga Béla az MTI kérdéseire válaszolva elmondta: a megyei mentőszervezet mellett a térség 13 járásában, illetve 97 településén alakítottak mentőegységet, csaknem 1400 önkéntessel, akik rendkívüli időjárás okozta katasztrófahelyzetekben, valamint árvízi feladatokban működnek közre.

A megyében 32 önkéntes tűzoltó egyesület tevékenykedik 1000 taggal, s három a demecseri, a tarpai és a tyukodi önállóan is beavatkozhat a tüzek oltásában és a balesetek mentésénél. Tervezik, hogy sikeres vizsga után a nagykállói, a nagyecsedi és a szatmárcsekei egység is megkapja ezt a lehetőséget.

December elsejéig a szabolcsi önkéntes tűzoltók mintegy 300 káreseményénél avatkoztak be, a bekövetkezett 2000-ből.

– MTI –

