Hogy pozitív élménnyel távozzanak

A hét végén második alkalommal rendezik meg a HUN-IOR nemzetközi utánpótlás kézilabda tornát. A nagyszabású eseményt felvezető sajtótájékoztatón Major Tamás, a megyei kézilabda-szövetség elnöke, Baracsi Endre alelnök, valamint dr. Tordai Ilona főtitkár osztotta meg a részleteket.

– Színvonalas küzdelemsorozat előtt állunk, amelyen a magyarok mellett további négy ország tehetségei lépnek pályára – taglalta Baracsi Endre. – A korábban is nálunk járt ukrán, szlovák és román küldöttségek mellett ezúttal csatlakoznak a lengyelek, bízunk abban, hogy a kör még szélesedni fog a folytatásban. Mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a huszonhat induló csapat közül tizennégy a határon túlról érkezik. A fiúk, illetve a lányok két-két korcsoportban szerepelnek, hogy még inkább rangot adjunk a tornának, különdíjakat osztunk. Egyáltalán, nagyon figyelünk arra, hogy mindenki pozitív élménnyel távozzunk tőlünk, és jó hírünket vigye.

Ugyancsak fontos információ, hogy a mérkőzéseknek négy helyszín ad otthont. A pénteki nyitányon (kezdés: 15 óra) Gyulaházán, továbbá a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnáziumban játszanak az érintett együttesek. A folytatásban, tehát szombat-vasárnap (kezdés 10, illetve 9 óra) újabb két várdai létesítmény, a városi sportcsarnok és Váry Emil Általános Iskola is bekapcsolódik, mint házigazda.

Dr. Tordai Ilona, a gyakorlatilag párhuzamosan „futó”, a játékvezetői utánptólás képzést segítő JUMP-program fejleményeiről is hírt adott. A megyei szövetség kezdeményezésének eredményeként gyarapodnak a vizsgázott játékvezetők. Olyannyira, hogy amíg például három esztendeje egyetlen NB-s kerettag női spori sem volt, jelenleg tíz páros rendelkezik műkődésre feljogosító „bizonyítvánnyal”. Számukra, no meg a feltörekvő férfi bíróknak is kiváló alkalmat nyújt a fejlődésre a soros torna, ahol élesben gyakorolhatnak.

