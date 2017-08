Hogy teljen iskolakezdésre is

Átlagosan a 15 ezer forintot is meghaladta tavaly az iskolakezdés költsége gyermekenként, derült ki a KSH adataiból. Sok családban sajnos ezt az összeget se könnyű előteremteni, viszont a rászorulók a gyermekük beiskolázásához számtalan helyről remélhetnek támogatást.

Szeptemberben minden forint jól jön az érintett családoknak.” Zichar János

Az már önmagában számottevő segítség, hogy az idén a családi pótlékot idejekorán, augusztus 24-ével kiutalták, ráadásul közel egymillió iskolás kaphat ingyen tankönyvet, ami a kilencedik osztályig jár.

Támogatás kétmillióból

Mindehhez az önkormányzatok is hozzáteszik a magukét: van ahol rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényelhető, aztán ott az iskolakezdési támogatás, hogy az egyszeri juttatásról és a beiskolázási támogatás lehetőségéről meg ne feledkezzünk. Igaz, az utóbbi nem nagy összeg, mivel legföljebb 10 ezer forintra rúghat, de adott esetben ez is több a semminél. Persze ahány ház, annyi szokás, ezért is érdeklődtünk néhány önkormányzatnál, hogy náluk meddig ér az a bizonyos „takaró”, s ilyentájt meddig „nyújtózhatnak”.

Nyírcsászári önkormányzata az idén is megkönnyíti az iskolakezdést, tekintélyes beiskolázási támogatással segítve a szülőket. Zichar János polgármester leplezetlen örömmel mesélte lapunknak, hogy a faluban lakó közel 200 diák támogatására összesen mintegy kétmillió forintot fordít a településvezetés.

Százak kapnak tízezreket

– Tudjuk jól, ilyenkor minden forint jól jön az érintett családoknak. Az általános iskolások (107 diák) fejenként 10 ezer, a középiskolások (69 tanuló) egyenként 15 ezer forintot kapnak, még a főiskolai, egyetemi hallgatók 20-20 ezer forint támogatásban részesülnek, amint bemutatják az érvényes iskolalátogatási igazolásukat a polgármesteri hivatalban – mondta el Nyírcsászári első embere.

– Gyermekenként nyolcezer forint nevelési és iskolakezdési támogatást igényelhetnek azok a családok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, akik pedig nem kapják, azoknak 12 ezer forintot adunk.

Fiatalkorúak esetében a szülőknek kell a kérvényt benyújtaniuk szeptember 1-je és 20-a között, akik betöltötték a 18. életévüket, maguk intézkednek – mondta el érdeklődésünkre Nagy Sándor.

Újfehértó polgármestere hozzátette: a településen jelenleg 490-en kapnak rendszeres gyermekvédelmi támogatást, ők a hét elején már átvették az iskolai Erzsébet-utalványokat is. Emellett minden iskolás korú gyermek számára éves buszbérletet biztosítottak, az első osztályt kezdő diákok pedig szeptemberben negyedéves bérletet kapnak a helyi járatokra.

– Összességében a központi költségvetésből közel hárommillió forintot kapott a város az iskolakezdés előtt, amit saját büdzséből tízmillió forinttal egészített ki az önkormányzat.

– KM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA