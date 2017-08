Hogyan előzzük meg a visszerességet?

A kisebb-nagyobb visszérproblémák Magyarországon a lakosság közel felét érintik, az egyébként is kellemetlen tünetek pedig a nyári hőséggel egyre fokozódnak. Szerencsére több kockázati tényezőt elkerülhetünk egy kis odafigyeléssel, és ha megfogadjuk a tanácsokat, búcsút inthetünk a nyári lábfájdalomnak. De mitől alakulhat ki, és mit tehetünk a megelőzése és a tünetek enyhítése érdekében?

Bűnös a magas sarkú cipő is

– A visszér nem csak az idősebb generációt érinti, már egészen fiatal korban kialakulhat. Főként a nőket veszélyezteti a betegség, de számos férfi is küzd a problémával. Mindamellett, hogy ez egy örökletes betegség, a túlsúly, a dohányzás, a túl sok állás vagy ülés, a mozgásszegény életmód mind növelik a kialakulás esélyét. A helytelen táplálkozás vagy a túl szoros ruházat szintén kiváltó ok lehet, a nőknél pedig a magas sarkú cipő állandó viselése vagy a fogamzásgátló tabletták szedése is fokozhatja a visszér kockázatát – mondta dr. Laczkó Ágnes érsebész szakorvos, a Budai Egészségközpont munkatársa.

A visszér kialakulásának oka, hogy a vénák falai elgyengülnek, rugalmatlanná válnak, ezért hosszában és széltében is megnyúlnak, a záróbillentyűk pedig eltávolodnak egymástól. Megnő a vénában a nyomás, és hogy elférjenek, kidudorodnak, kacskaringóssá válnak. Ezek nem csupán esztétikai problémát és fájdalmat jelentenek, komoly szövődményekkel is járhat a betegség: akár vénagyulladást is okozhat, és ha elhanyagoljuk, fekélyt is. A vénás elégtelenség jellegzetes tünetei: láb- és bokadagadás, lábszárfájdalom, nyomás­érzékenység, nyugtalan láb szindróma. Ha ezeket tapasztaljuk magunkon, feltétlenül keressük fel orvosunkat!

A nyári kánikula idején megnő a levegő páratartalma, magasabb az átlaghőmérséklet, ezért a visszerek még inkább kitágulnak, a panaszok pedig fokozódhatnak. Kerüljük a túlzott napozást és a meleget, tartózkodjunk árnyékban! Szükség esetén viseljünk kompressziós zoknit, harisnyát, és maradjunk hűvös helyen a lehető legtöbbet. Kerülendő a szauna és gőzfürdő használata is.

Lehetőség szerint kerüljük az állómunkát. A napi 8–10 óra állás megterheli a lábakat, magas nyomás keletkezik a vénákban, ami trombózis kialakulásához is vezethet.

