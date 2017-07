Záhonyban nem lesz focicsapat! Ahol nem eszik olyan forrón a kását Akár dalos kedvűek lehetnek Edzőtábor és családi fesztivál Dombrádon Détári Lajost is várják a nyírteleki eseményre Fehérgyarmati futballtorna Totó Kosárfesztivál lesz Ibrányban Emléktorna Nagydoboson A legnagyobb! Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Nagy csata a 9–9-ért Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Rendhagyó gyereknap és fejedelmi kincsek Több tárlat várja az érdeklődőket Programajánló Moziműsor Kvízmegfejtés Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Paradicsomtermesztés geotermikus energiával Hálásak a partifecskék a PET Kupa csapatának Ezüstérmes a parkerdőben Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Művészlélek Negyvenezer éves történet Két Harry Potter-kötet jelenik meg októberben Garfield a gyerekeknek Rengeteget nyertek a Trónok harca miatt Múzeumi segítséggel térhet haza a műkincs Játszótéren Besegít a napenergia az indiai vonatokon Megér egy mosolyt Letöltés PDF-ként Terület kijelölése ZOOM Mutasd a szöveget A 2017. július 21. Hogyan vessük el helyesen a fűmagot? Ha szép gyepre vágyunk, tenni is kell érte Illusztráció: ÉKN-Archív Ha szép gyepre vágyunk, tenni is kell érte ILLUSZTRÁCIÓ: ÉKN-ARCHÍV Gyakran előfordul, hogy a mag nem csírázik ki a kertünkben. NYÍREGYHÁZA. Ennek egyik oka lehet, ha a fűmagot nem jól tároljuk. Ilyen lehet egy dohos nedves pince, ahol hamar elveszíti a csírázóképességet a mag. Ellenben egy hűvös, száraz helyen akár évekig gond nélkül ellehet. A csírázást nemcsak a hőmérséklet és a víz befolyásolja, hanem a fény és az oxigén is fontos tényező. Amikor a fűmagot elvetjük, nem kell rögtön belo­csolni, megvárhatjuk vele az első esőt, mert így egyenletesebb lesz a nedvesség eloszlása. Épp ezért érdemes figyelni az időjárást, hogy tudjuk, melyik nap érdemes elvetni. Az első eső után viszont már folyamatosan kell öntözni a füvet, hogy a csírázásnak indult mag ne száradjon ki. Fontos a megfelelő öntözés, mert a túlöntözés és a szárazság is káros lehet a fűre. A vetésre a tavaszi és a kora őszi időszak a legideálisabb, mert ekkor még nincs túl meleg, és több az esély a csapadékra is. Fontos, hogy tavasztól fokozatosan szoktassuk hozzá a füvet a locsoláshoz, melynek időpontját a hajnali órákra kell állítani. Ennek hossza a kert talajától függően akár 30–60 perc is lehet. Hogy miért így locsoljunk? Ha gyakrabban, kis vízadagokkal öntözünk, akkor csak a talaj felső 1–2 centijét áztatjuk át, ami hamar kiszárad, és a füvünk nem vesz fel belőle szinte semmit. Ebben az esetben a gyep is „ellustul”, mert nincs rákényszerítve arra, hogy mélyebbre gyökerezzen. Ezzel a módszerrel azt érjük el, hogy hiába locsolunk, a kert állapota fokozatosan romlik, míg el nem érjük azt a szintet, hogy egyre ritkább és gyomosabb, sárgább lesz a gyep, és semmi örömünk nem lesz már benne. KM PreviousNext Ha szép gyepre vágyunk, tenni is kell érte

