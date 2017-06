Hol dolgozzon a diák a nyáron, ha szabolcsi? És mennyiért?

A nappali tagozatos középiskolás diákok, főiskolai, egyetemi hallgatók munkavállalását több mint másfél évtizede segítő Mind-Diák Szövetkezetnél már gyakrabban nyílnak az ajtók, azonban az igazi rohamra mindegy két hét múlva számítanak, amikor a 16 éven túliak tömegesen keresik majd a feladatot.

– Megfelelő embert a megfelelő feladatra – mondja egyfajta szlogenként Varga Szabolcs, a szövetkezet nyíregyházi divízióvezetője.

– Mindig a diákok döntik el, hogy milyen munkát, s abból mennyit tudnak vállalni. Senkitől nem várunk el olyat, amihez nincs affinitása, illetve nem bírná el a terhelést. Nincsenek slágermunkák, a közhiedelemmel ellentétben nem mindenki akarja egy irodában végigdolgozni a szünetet. A kínálat pedig széles, hiszen a betanított munkától az adminisztrációs irodai és call centeres feladatokig van miből választaniuk a diákoknak.

Vizsgaidőszak után

– A munkabért törvény rögzíti. Teljes munkaidőben a havi minimálbér bruttó 127 500 forint, órabéres alkalmazása esetén bruttó 733 forint jár a fiatal dolgozónak – számszerűsített Varga Szabolcs, hozzátéve: ez a minimum, de a feladat jellegétől és az elvégzett munka minőségétől függően lehetőség van a premizálásra is, így akár a 900 forintos órabér is elérhető. A Mind-Diák Szövetkezet tavaly is több száz megyei fiatalnak tudott nyári munkát ajánlani, a szövetkezeti tagság pedig biztonságot ad a munkát vállalóknak: a kötelezettségek mellett jogokat is.

– A munkabért minden hónapba pontosan átutaljuk a bankszámlájukra, ha pedig bármilyen probléma merül fel, ott állunk mögöttük – említette a nyíregyházi divízió vezetője.

– Az idén már nagyon összesűrűsödtek az óráim az egyetemen, így néhány alkalomtól eltekintve nem nagyon tudtam a szorgalmi időszakban munkát vállalni. A vizsgaidőszak után azonban felkeresem a diákmunka szövetkezeteket. Főként a szezonális munkák érdekelnek, például szívesen mennék málnát szedni vagy szüretelni, inkább, mint egy irodában ücsörögni egész nap, miközben elrohan mellettem a nyár – jegyezte meg Anita, s hozzátette: persze, az sem lenne rossz, ha az önkormányzati diákmunkák közül megcsípne egyet.

Tavaly a vásárosnaményi önkormányzatnál kilencvenen vehettek részt a kormány meghirdette nyári diákmunka programban.

Megismerik a munka világát

– Csak jó tapasztalatokról tudok beszámolni, hiszen a fiatalok lelkiismeretesen, szorgalmasan végezték el a rájuk bízott feladatot – összegezte a tapasztalatokat Filep Sándor. A város polgármestere felsorolta, hogy a Szilva fürdőben, az önkormányzatnál, önkormányzati cégeknél és intézményeknél kaptak munkát a diákok. Az idén ezt a kört szeretnék kiegészíteni a Beregi Múzeummal.

– Most is élünk a lehetőséggel, bejelentjük a munkaerő-igényünket a járási hivatalnál, s bízunk benne, hogy a tavalyihoz hasonló számban foglalkoztathatunk majd fiatalokat, akiknek ez nem csupán pénzkereseti lehetőség, de kiváló alkalom arra, hogy megismerjék a munka világát, bepillantást nyerjenek az önkormányzati, hivatali működésbe – fogalmazott Bereg fővárosának első embere.

Mizser Zsolt lapunk érdeklődésére elmondta: a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya fizette azoknak a fiataloknak a bérét, akik tavaly négy órában dolgoztak az önkormányzatnál.

– Ha jól emlékszem, az előző évben húsz diáknak tudtunk valamilyen munkát adni. Volt, aki krumplit őrzött, más a hivatalban látott el irodai feladatokat, megint más a nyári napköziben ügyelt a kicsikre – sorolta Tiszadada polgármestere.

Önkormányzati diákmunka

A nyári diákmunka programban 16–25 év közötti diákok a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél kaphatnak munkalehetőséget. Azok a nappali tagozatos diákok jelentkezhetnek rá június 19-éig a lakóhelyük szerint illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályain, akik július 1-jéig betöltik a 16. életévüket és augusztus 31-éig még nem múltak el 25 évesek.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2,3 milliárd forint támogatású programja a béreket támogatja, a százszázalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás foglalkoztatás mellett. A támogatás a minimálbér, illetve a garantált szakmunkás bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzetteknél 120 750 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezőknél 95 625 forint lehet személyenként és havonta.

KM

