Hol vegyen tűzijátékot Nyíregyházán? – A Sikolyt kedvelik a legtöbben

Mekkora a különbség a legális és az illegális között? Olykor néhány méter. Van, aki szereti nyugtával dicsérni a napot, és van, aki felvállalja a lebukás számla nélküli kockázatát. Az év utolsó napjaiban fokozódik a kereslet a tűzijátékok és a petárdák iránt.

– Mi petárda árusításával egyáltalán nem foglalkozunk – nyomatékosítja Vincze Miklós, a Pirománia üzletvezetője. Hozzátette: – Ha valaki illegális árustól vesz petárdát, és később ettől balesetet szenved, nincs kin számon kérni. Aki az árakat mérlegeli, és számít neki a biztonság, tudja jól, hogy hova érdemes mennie. Továbbra is a Sikoly rakéta hódít a fiatalok körében: pár száz forintba kerül a 12 darabos csomag. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltött személyek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltött személyek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

A rendőrség arra figyelmeztet: ne vásároljon senki illegális árustól petárdát, tűzijátékterméket, ugyanis ezzel nem pusztán törvénysértést követ el, hanem magát és környezetét egyaránt veszélyezteti. Összesen 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál.

Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök hang-és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. A magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat – haraphat is, de a leggyakoribb, hogy elszökik. Sok kóborló kutya, macska soha többé nem kerül haza. A kutyában lévő (kötelező) mikrochip legyen állatorvos által a gazda adatait tartalmazóan beregisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető. Otthon biztosítani kell a kedvenceknek a közvetlen utcai hangoktól elszigetelt helyet.

– Mi minden szabályt betartunk, garantáljuk a minőséget az egész évben. A forgalmazott termékeknek egyébként is bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük. Tapasztaljuk, hogy az esztendő utolsó két napján látványosan megnő az érdeklődés. Megy a rivalizálás: nagyobbat szóljon, mint a szomszédé. Észszerű keretek között a tűzijáték remek szórakozás – nyugtázta Vincze Miklós.

Mi vihető vissza?

A jogszabály szerint a fel nem használt, 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilvesztert követően 5 napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, amiről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével.

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

Osztálymustra

A „tűzijáték-rendeletben” az 1. pirotechnikai osztályba azok az anyagok, eszközök tartoznak, melyeknek csekély a hatóanyag-tartalmuk, nagyon alacsony a kockázatuk és elhanyagolható a zajszintjük, és olyan épületben is lehet használni. A 2. pirotechnikai osztályban lévőknek szintén alacsony a kockázati tényezőjük és a zajszintjük, viszont a szabadban is lehet használni – behatárolt területen. Ezeket a termékeket olyan üzletekben is forgalmazzák, amelyek nem kifejezetten pirotechnikai termékek árusítására szakosodtak (például a „tortagyertyát” cukrászdában is lehet venni).

