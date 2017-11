Honosítási eljárásokkal kapcsolatban emeltek vádat tizenhat ember ellen

Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleménye szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentésére indult bűnügyben a honosítási kérelmeket intéző két kormánytisztviselő, a közvetítők és a kérelmeket benyújtó külföldi állampolgárok a vádlottak.

Az első- és a másodrendű vádlott – egy péceli és egy budapesti nő – kormánytisztviselőként dolgozott a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal egyik budapesti kirendeltségén. Feladataik közé tartozott a honosítási kérelmek átvétele és nyilvántartási rendszerben való rögzítése.

A két vádlott 2014 januárja és 2015 márciusa között olyan külföldi állampolgárok egyszerűsített honosítási kérelmeit is befogadta, akik a magyar nyelvet nem értették és nem beszélték, ezáltal a törvényi feltételeknek nem feleltek meg.

A vádirat szerint a két kormánytisztviselő három társa – akik az elsőrendű vádlott ismerősei voltak – közvetítői szerepet töltöttek be. Két esetben a közvetítők pénzt is kértek az állampolgárság intézéséért a külföldiektől, akikkel közölték, hogy annak egy részét az állampolgársági ügyintéző – az elsőrendű vádlott – kapja.

A vádlottak a vád szerint tíz külföldi – köztük szerb, ukrán, orosz – állampolgár egyszerűsített honosítási ügyében jártak el jogellenesen.

A rendőrök az elsőrendű vádlottat 2015. március 18-án egy pénzátadás alkalmával tetten érték és elfogták. A másodrendű vádlott másnap reggel több, a honosítási kérelemmel kapcsolatos okiratot megsemmisített.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben több rendbeli hivatali visszaélés, valamint hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot az illetékes bíróságra – áll a közleményben.

– MTI –

