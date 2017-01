Várkonyi Szabolcs:

Azt hiszem egy ilyen verseny minden igazi versenyző álma, nagy hóban, nagy szöges gumikkal egy összkerekes autóval. Várhatóan igazi finn, illetve svéd ralikhoz hasonló pályák várnak minket, amik minden bizonnyal nagy kihívás elé állítanak minket. Ismét Csányi Botival indulok, ez egy nagyon komoly verseny lesz navigátor szempontból is. Nem tudjuk milyen mezőny lesz, biztosan ott lesznek többen a tavalyi élmezőnyből, reméljük fel tudjuk venni velük a versenyt, bár mi egy „N”csoport szabályai szerinti autóval megyünk. Az autónk nagyon jó volt eddig minden versenyen, remek beállításokat kaptunk hozzá, ez minden bizonnyal így lesz most is, így nekünk csak a pályák feldolgozását kell megoldani, ami azért nem lesz könnyű, lévén sokféle pálya lesz és elég kevés idő áll rendelkezésre, ráadásul az ERC-hez hasonlóan csak 2 bejárás engedélyezett. Nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz a nagy szöges gumikon menni, szerencsére lesz kint tesztünk a verseny előtti napon, így remélem hamar fel tudom venni a tempót. A hó kint folyamatosan esik, már egy méter felett van, így egyáltalán nem bánom, hogy nem mi leszünk 1-es rajtszámmal

Csányi Botond:

Korán kezdjük a szezonunkat. Még a Szilveszter Rallyt sem pihentem ki, és már most készülünk a következő futamunkra. Most Románia felé vesszük az útirányt. Sosem jártam még arra fele, még kirándulásként sem, így biztos nagy újdonság lesz számomra. Egy igazi hó rallyra megyünk. Tudomásom szerint hetek óta szinte folyamatosan havazik, körülbelül 1 méteres hóval lehet számolni, így biztosan nagy kihívás lesz már a pályabejárás is. Itt is kettőből kell felírni a pályákat, mint az Európa Bajnoki futamokon, így ez is megnehezíti majd a versenyt számunka. Az autónk a már jól megszokott Lancer EVO IX lesz, amelyet ismét a Hideg Rallye Team készít fel, így úgy gondolom, hogy ezzel ismét nem lesz problémánk. Szöges gumiabroncsokkal lehet majd versenyezni, így tényleg nagyon izgatottan várom, hogy milyen lesz egy Svéd Rallyhoz hasonló pályákon autózni majd. A verseny után lesz egy rövidebb pihenőnk, ugyanis márciusban kezdődik majd az éles szezonunk. Több lábon is képlékeny még a dolog, remélhetőleg ERC-n és Mitropa futamokon is rajthoz tudunk majd állni, de terveink között szerepel majd a MARB déli régiójában a részvétel is.

