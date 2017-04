Horror Nagycserkeszen – Borzalmas állatkínzás, a kutya feje a felismerhetetlenségig eltorzult (18+)

Az Állatbarát Alapítvány keddi közleménye:

mai nap folyamán kaptuk a bejelentést, miszerint Nagycserkeszen borzalmas körülmények között tartanak egy kutyát. Azonban a helyszínre érve még a mentős kollégánkat is elborzasztották az ott látottak. Egy fiatal, két- három év körüli németjuhász keverék kutyus kuporgott egy vashordóban, alig 1 méteres láncon, víz és élelem nélkül. A feje a felismerhetetlenségig eltorzult, köszönhetően a szorosan rácsomózott műanyag zsinórnak, és súlyosan le van soványodva. Nem is volt kérdés, kollégáink rögtön elhozták a kutyát tulajdonosától. Állatotthonunkban azonnal megkapta az elsődleges állatorvosi ellátást, azonban a gyógyulása egy nagyon hosszú folyamat lesz. Mélyen elszomorít a tudat, hogy napjainkban, amikor az állatvédelmi törvényünk kimondja, hogy tilos kutyát tartósan láncon tartani, még mindig ilyen kínokat kell átélniük a védtelen állatoknak. Fülöp csak egy a sok szorosan megkötött kutya közül, akik a hátsó udvarokban jól eldugva tengetik életüket, hogy senki ne lássa őket, és várják türelmesen a végzetük… Fülöp ügyében megtettük a feljelentést a jegyzői hivatalnál és a rendőrségen is. Reméljük a tulajdonos is megkapja méltó büntetését. Mi pedig csak reménykedni tudunk, hogy Fülöp teljesen felépül, és a sok szenvedés után egy új családban megismerheti az élet szép oldalát is. Aki szeretné támogatni Fülöp gyógyulását: Számlaszámunk: 68800109-11035240 ( Állatbarát Alapítvány) Adó 1%: 18791927-1-15

Az Állatbarát Alapítvány később újabb közleményt adott ki:

Kedves Állatbarátok!

Nagyon sokan aggódtok Fülöp kutya miatt, hálásan köszönjük a nevében is a sok drukkot, biztatást, imát… Sajnos Fülöp állapota válságos. Állatotthonunkba érkezésekor rettentő zavart, ijedt volt, bár a lábán állt, de nagyon bizonytalan mozgással. Ennek ellenére hálásan fogadta a simogatást 🙁 Azonnal megkezdődött az állatorvosi ellátása altatásban. Megszabadítottuk a lánctól, kötelektől, sebét kezeltük, sokktalanítás, fájdalomcsillapítás történt… A nyaki részek roncsolódását nem is lehet még felmérni az ödéma miatt. Most ez a legfontosabb, hogy az ödéma lassan visszahúzódjon, a hajszálerekbe meginduljon a véráram.. Mi mindent megteszünk Fülöpért és reméljük, neki is van még ereje küzdeni! Az altatásból szépen felébredt és a folyadékot hálásan fogadta, sőt…… mint aki nagyon hosszú ideje nem ivott 🙁

Köszönjük a támogatásotokat, tanácsokat, segítséget – a nevében is.

A “gazdát” illetően minden szavatokkal egyet értünk, de ez sajnos a kutyus helyzetén, állapotán nem javít, nem segít 🙁

Ígérjük, hogy minden nap beszámolunk Fülöp állapotáról. És mivel több ezren aggódtok érte, elnézést kérünk, ha nem tudunk minden üzenetre, kommentre válaszolni!

Alig néhány órája pedig ezt írták:

Kedves Állatbarátok! Fülöp túlélte az éjszakát! Eszik, iszik, de sajnos sokat hány. Ma délelőtt újabb vizsgálatok és orvosi kezelések várnak rá. Ha ez megtörtént jelentkezünk fotókkal és poszttal, addig is türelmeteket kérjük!

Az újabb fejleményeket Facebook-os oldalukon tudják olvasóink követni.

Forrás: mindenamikutya.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA