Hőség – A fővárosi és az országos hajnali melegrekord is megdőlt

Mint felidézték, a fővárosi a legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord mostanáig 23,7 Celsius-fok volt, amelyet 2012-ben mértek Budapest-belterület állomáson. Most ehhez képest több helyen is enyhébb volt a hajnal. Budapest-belterületen 24,9, míg Lágymányoson 25,1 fokig hűlt a levegő.

Az augusztus 6-i országos legmagasabb minimum-hőmérsékleti rekord mostanáig 25,3 fok volt, amelyet szintén 2012-ben Tevelen rögzítettek. Ennél is melegebb volt vasárnapra virradóra Szegeden, ahol 25,6 fokot mértek.

A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetés az öt észak-nyugati megye kivételével van még érvényben.

Továbbra is másodfokú a figyelmeztetés Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írta: megkezdődik az enyhülés, a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben már 25-27 fok alá csökken a napi középérték, de délkeleten sem valószínű már 29 fokot meghaladó átlag. A legmagasabb nappali hőmérséklet Sopron környékén már csak 24-25 fok körül, másutt általában 28-34 fok között, délkeleten azonban továbbra is 36-37 Celsius-fok körül alakul. Késő estére többnyire 22-29 fok közé csökken a hőmérséklet, de a nyugati határvidéken már hűvösebb lesz.

Felhívták a figyelmet arra, hogy napközben már nagyobb számban, főként északon és az Alföldön, majd estétől délnyugat, nyugat felől már egyre többfelé várhatók zivatarok. Késő délutántól heves zivatarok is kialakulhatnak, melyek környezetében felhőszakadás (lokálisan 25-30, egyes körzetekben akár 40-45 milliméternél is több csapadékkal), jégeső (2 centiméter körüli jégátmérővel), és az óránkénti 80 kilométeres sebességet meghaladó széllökés is előfordulhat.

A heves zivatarok és a felhőszakadások veszélye miatt az egész országra figyelmeztetéseket adtak ki vasárnapra. Mindkét veszélyes időjárási jelenség miatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, valamint Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére.

– MTI –

