Hősök naptára

Minden nap más és más hősi tett története bontakozik ki, mely nyomán eltöprenghetünk helytállásról olyan helyzetben, amilyenbe soha ne kerüljön senki emberfia, de kerülhet. A hang a napokban arcot is öltött, amikor a műsort szerkesztő hadtörténésszel sikerült személyesen is találkozni, Tarpán – hol máshol…? Ez a nagyközség, egykori mező- és hajdúváros valahogy mindig vonzotta a férfias ügyeket, dolgokat – talán Esze Tamás kuruc brigadéros hagyta itt a fokosát, amely ma már békés, de továbbra is nemes, bátor tettekre sarkallja az utókort. A kurucok egykori fészkében az alezredes nyitott szívvel, s lélekkel beszélt tanulságos kutatómunkáról, anyaggyűjtésről, amelyből műsorfolyam, majd könyv született. Nyomban adta magát egy recenzió, ám lapul itt valami más, ami érthetetlen, s fájó. A hősök előtti tisztelgés szándéka levéltári kutatásokban, korabeli kiadványok gyűjtésében, tanulmányozásában öltött testet, s amint láthatta, hallhatta ország s világ az eredményét, már maguktól jelentkeztek leszármazottak, akik megosztották a családban apáról fiúra szálló történeteket, vitték el a féltve őrzött iratokat, kitüntetéseket. Nem sokáig kellett várni, hogy az annyira vágyott, s mindig örömmel eltöltő összefogást beárnyékolják. Megjelentek az első gyalázkodó vádak, hogy ezeket a történeteket csak egy sötét szobában találják ki; majd jöttek a gúnyos megjegyzések: „na, egy műsor, amelyben Magyarország minden nap megnyerte a háborút.”

Igen, ezt a háborút nagyon sok bátor katona megnyerte, bizonyítva, hogy a vereségben, a fizikai megsemmisülésben is van erkölcsi győzelem. Győzött Gillemot Ferenc főhadnagy, a labdarúgó, sportújságíró, a magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitánya. Rajongásig szerették katonái, azután is, hogy a köré font sebezhetetlenség legendájának a petrozsényi harctér vetett véget. Ott halt hősi halált, ahová a román betörésre önként jelentkezett. Győzött id. Galambos Béla, a 13. gyalogezred m.kir. tartalékos hadnagya, aki fiára hagyta naplóját, kitüntetéseit és minden időben emberséget tartó lelkületét. Ők a mi hőseink, sok-sok ezer bajtársukkal együtt – ettől egyszerűbb recenzió nem létezik.

– Nyéki Zsolt –

