Houstoni áradás – Cápa úszkál az autópályán?

Nagy a baj Houstonban, ahol elképesztő pusztítást okozott a Harvey hurrikán: egész negyedek váltak lakhatatlanná, több ezer ember hagyta el az otthonát, és még halálos áldozata is van a katasztrófának. Csúny dolog tehát még a cápás képpel is riogatni a képet, amiről egyébként a New York Times hamar kiderítette, hogy kamu fotó.

A photoshoppolt kép ugyanis nem friss alkotás, már korábban is felbukkant az interneten: többek között egy három évvel ezelőtti áradásnál is ezzel a képpel riogatták az embereket.

Forrás: borsonline.hu

