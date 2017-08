Csakhogy az egyik gyermek, látva a kocsisort, bizonyára megijedhetett, és elesett. Belegondoltam: hová siethetett ennyire az édesanya, hogy képes volt veszélyeztetni a saját és a gyermekei életét is? A kerékpárosok egyébként arra is odafigyelhetnének, hogy ott, ahol kimondottan keskeny gyalogos járda van, ne kerekezzenek nagy sebességgel, mert elsodorhatnak másokat, életeket veszélyeztetnek! Olyat is tapasztalok, hogy kisgyermekes anyukák séta közben annyira társalognak egymással, hogy közben oda sem figyelnek a kisgyermekeikre.

– Paliczné Nagy Ibolya –

