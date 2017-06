Hűsítő hullámok a hőségben

– Lehetne egy kicsit alacsonyabb a vízállás, de így sincs semmi akadálya annak, hogy ezen a hétvégén a gergelyiugornyai parton is megnyissuk a szabadtéri strandszezont – mondta kérdésünkre Filep Sándor. Bereg fővárosának polgármestere hozzátette: a népegészségügyi osztálytól megkapták a fürdőhely-kijelölési engedélyt június 9-étől szeptember 30-áig, a kecskeméti Synlab Hungary Kft. a vízmintavétel alapján pedig jóváhagyta a vízminőséget.

Két vizsgálat is megerősítette: kiváló a víz minősége.” Bán György

– Felkészültünk a vendégek fogadására, elvégeztük a szokásos partmosást, a placc takarítását, virágosítással, cserjék ültetésével, parkrendezéssel varázsoltuk barátságosabbá a területet, ahol rendbe tettük és kijelöltük a parkolókat is. Hangsúlyozom, hogy parkírozni csak a strand külső területén lehet, nincs lehetőség lehajtani a partra, ezt a kihelyezett táblák is egyértelműen jelzik – hívta fel a figyelmet egy fontos szabályra Vásárosnamény első embere.

– Ahogy a homokos part is előbukkan a víz alól, természetesen azt is megtisztítjuk, traktorral átboronáljuk. Az idei nyarunk egyik legfontosabb programja a jövő heti, június 24-ei Sárkányhajó Roadshow lesz Gergelyiugornyán, ahová eddig 19 csapat nevezett be. Az önkormányzat megkapta az értesítést arról, hogy június 20-án elvégzik a légi szúnyog­gyérítést is, tartaléknapnak 21-ét és 22-ét jelölték meg a vérszívók elleni védekezéshez – említette Filep Sándor.

Érdemes nagydobra verni

A térség egyik legtisztább vizű, festői környezetben, a romantikus stílusú Andrássy-kastély árnyékában fekvő szabadstrandja egy hét múlva, jövő hét szombattól látogatható Tiszadobon. Bán György, a település polgármestere elmondta: szezononként közel egymillió forintjába kerül az önkormányzatnak az ingyenesen látogatható, mintegy félezer vendég befogadására alkalmas fürdőhely üzemeltetése, s jövőre újabb fejlesztések elé néz a Holt-Tisza medre.

A hétvégén megnyitjuk a sza­badtéri strandszezont. Filep Sándor

– Turisztikai pályázaton nyert forrásból a következő szezonban kerékpártárolóval, pihenőhelyekkel és kajakkikötővel gazdagodik a terület, amelynek tisztán tartására legalább annyira odafigyelünk, mint a fürdőzők biztonságára. A bójákat a napokban fogják kihelyezni, tapasztalt vízimentőink reggeltől késő délutánig szolgálatban állnak majd. Két mintavételes laborvizsgálat is megerősítette a napokban azt, hogy a víz minősége kiváló, nem csoda, hogy még a szomszédos megyékből is érkeznek hozzánk. Akik nem csupán napozásra és fürdőzésre vágynak, tegyenek egy sétát a kastélyban, majd Tiszadob szívében, ahol vendéglátóhelyek, fagylaltozók, boltok, üzletek és hamisítatlan falusi miliő fogadja a vendégeket – invitált Bán György polgármester.

Soha nem történt baleset

– Nálunk minden negyedik héten vízmintát vesz a folyóból a megyei kormányhivatal népegészségügyi osztálya, s ez alapján „árazzák” be a Tisza vizének minőségét – mondta el lapunknak Papp Tamás, a rakamazi strand, ismertebb nevén a Tutajos ­Beach ügyvezetője. – Mi általában a jó vagy a kiváló minősítést szoktuk megkapni. A strandszezon megkezdése előtt már három héttel elkezdték a szakemberek az ellenőrzést, ami egészen szeptember végéig folyamatos. Nyilván azonnal bezárják az olyan strandot, amelyiknél egészségre ártalmas szennyezést találnak. Egyébként mi már februárban megkezdtük a terület előkészítését, ilyenkor összeszedjük a száraz leveleket, szellőztetjük és folyamatosan nyírjuk a füvet, gondozzuk a parkot s takarítjuk a medret. A strandunk homokját rendszeresen felrotációzzuk s átgereblyézzük.

– Muszáj eldicsekednem vele, hogy 2013-ban beválasztottak bennünket az ország tíz legszebb élővízi strandja közé, így a balatoni és a velencei-tavi strandokkal kerültünk egy csapatba. Nálunk szerencsére még soha nem történt baleset, vízimentőink, úszómesteri szolgálatunk van, gondosan kibáláztuk a fürdésre alkalmas területet, figyelmeztetünk a meder mélyülésére, hiszen a folyó errefelé is csalafinta, kiszámíthatatlan a medermélység. Tavaly nem zártunk túl jó szezont, ezzel együtt évről évre nő a látogatottságunk, a kisgyerekes családok különösképpen szeretik a partunkat. Ha tartósan jó időt fogunk ki, csúcsra járatva üzemelünk. Minden hétvégén zenés rendezvénnyel csalogatjuk ide a szórakozni vágyókat, s mivel a strand nálunk egyben van a kempinggel, állandó a kihasználtság is – sorolta a legfontosabb tudnivalókat a Tutajos Beachről Papp Tamás.

Negyedszázada kiváló

A sóstói tófürdőről Podlovics Rolandtól érdeklődtünk.

– A tó vize jelenleg 22–23 Celsius-fokos, azaz tökéletes a fürdőzésre. A közelmúlt esőzései jótékonyan hatottak a vízállásra, ami pedig a minőséget illeti, az idén is kiváló, akárcsak 1992 óta mindig. A tóban olyan, a vízminőségre érzékeny halfajok is megélnek, amilyen például a süllő – támasztotta alá állítását a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette: megújult fövennyel s – ami a nyíregyháziakat illeti – tavalyi áron várják a látogatókat.

