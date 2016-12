“Az internet sem hoz közelebb a családhoz” – Hogyan ünnepelnek a külföldön élő magyarok?

Nyíregyházáról Budapestre, majd Londonba vezetett az útja Hoványi Gábornak. Utóbbi városokból könnyedén hazajutott az ünnepekre, a mostani lakóhelye viszont a csendes-óceán-parti nagyváros, Vancouver – a majd’ 9000 kilométeres távolság miatt az idei a harmadik karácsonya, amit idegenben tölt.

Már áll a karácsonyfa, az ajándékokat is beszereztem.

– Itt is 24-én karácsonyozunk, de mivel az Kanadában munkanap, a hangulat inkább egy átlagos estére hasonlít – válaszolta érdeklődésünkre a Vasvári Pál Gimnázium egykori diákja. – Az időeltolódás miatt dolgozni fogok, amikor otthon szenteste van, vagyis az internet sem hoz közelebb a családhoz – tette hozzá Gábor, aki a távoli országban a filmiparban találta meg a helyét.

– A karácsonyi hangulatot nem a szentestétől, inkább a forralt bortól, a hótalpas hegyi kirándulástól és a bejglitől várjuk – mondta, és elárulta azt is: egy pékségben vásárolja meg az utóbbit, ami ugyan meg sem közelíti a nagymamájától megszokott minőséget, viszont a sajátjánál semmivel sem rosszabb.

– Eddig igazi fenyőfánk volt, most viszont műfenyőt vettünk, amit a szokásos díszekkel és az otthonról kapott szaloncukorral díszítünk fel. A karácsonyi menü magyaros ételekből fog állni, és valószínűleg összejövünk majd egy vacsorára a környékbeli magyar családokkal – tudtuk meg a vancouveri karácsonyról.

Keresik a kapcsolatot

Péter több mint négy éve ment ki feleségével együtt Németországba. Mindketten az egészségügyben dolgoznak. Amikor tehetik, hazalátogatnak, honvágyuk miatt szinte biztosan nem ott akarnak véglegesen letelepedni.

– Korábban mindig hazamentünk a szeretet ünnepén – mondja Péter. – Tavaly viszont a szüleink jöttek el hozzánk. Most lesz először, hogy csak virtuálisan (Skype-on) töltjük együtt a karácsonyt. Már jó előre elküldtük postán, csomagban a hazaiaknak az ajándékokat, azzal a felhívással, hogy szigorúan csak szenteste lehet felbontani.

– Itt hetekkel előtte nagy a készülődés, szinte minden településen van úgynevezett forgatag, ahol többek között forralt bor és Bratwurst (sült kolbász) mellett különböző műsorok várják a látogatókat. Mindenki vidáman, felszabadultan ünnepel. Bár a mostani berlini események megzavarták mindezt. Ami más itt nálunk, az utcák és az épületek díszítése. Van, ahol a Mikulás és az Angyal teljes ruhatára – alsóneműtől a csizmáig – kint díszeleg a ház előtt.

Mintha ők is ott lennének

– Igyekszünk megtartani a hagyományokat a vilia estéjén. A városközpontban kezdjük az ünnepet, ahova ilyenkor megérkezik a Mikulás. A templomban meghallgatjuk a misét, majd otthon, a barátokkal együtt várjuk a Jézuskát. Este felhívjuk a szeretteinket, hála a technikának látjuk is őket.

– Közösen emlékezünk, örülünk, beszélgetünk, így olyan, mintha ők is itt ülnének velünk az ünnepi asztal mellett. Itt is állítunk fenyőfát, alá tesszük az ajándékokat, énekelünk. A vacsorára együtt készítünk vadat a feleségemmel, de lesz bejgli is, amit jó magyar borral öblítünk le – mesélte Péter.

Magukkal vitték az ünnepi szokásokat

Immár nem kell hazautaznia Angliából, hogy a szeretet ünnepét édesanyjával tölthesse, és fejedelmi magyar lakomában lehessen része a Kálmánházáról „gazdasági kalandvágyból” Londonba költözött Gergely Andrásnak.

Az informatikus fiatalember nemcsak a munkában, a szerelemben is megtalálta számításait külföldön: az elmúlt négy évben egyre feljebb jutott a céges ranglétrán, nemrégiben pedig édesapa lett.

– Különleges karácsony lesz az idei, hiszen a kislányunk, Amy számára ez lesz az első fenyőünnep. Egy éve, decemberben sajnos elveszítettem az édesapámat, a gyász és a fájdalom alaposan rányomta a bélyegét tavaly a karácsonyunkra.

– Édesanyámat sikerült rábírnom, hogy költözzön hozzánk, azóta velünk lakik, lelkesen „unokázik”, igazi szupernagyi.

– Miként egymáshoz, úgy az ünnepi hagyományokhoz is ragaszkodunk: már áll a karácsonyfa, az ajándékok pedig becsomagolva várják, hogy gazdára találjanak. Anyu és a párom, Kitti felváltva sütnek-főznek, bőségesnek és finomnak ígérkezik a karácsonyi menü – mesélte a számítógépek és okoskütyük doktora, András.

