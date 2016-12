Időjárás-jelentés – 2016. december 23.

Időjárási helyzet Európában:

Európa északi, északnyugati felén ciklonok és frontjaik vonulnak nyugatról kelet felé. Emiatt arrafelé többnyire erősen felhős az ég, és a frontok mentén többfelé alakul ki csapadék: nyugaton az eső, északkeleten, keleten a havazás a jellemző. Ugyanakkor szárazföldünk déli, délkeleti felén anticiklon határozza meg az időjárást. Területén többfelé borult, párás, helyenként tartósan ködös az idő, jelentéktelen ónos szitálás, hószállingózás is előfordul, a déli tájakon azonban kevés a felhő, sokat süt a nap, csapadékról nem érkezik jelentés. A legmagasabb nappali hőmérséklet kontinensünk nyugati és északi részén általában 1 és 9, Közép-Európában a borult, párás tájakon 0 és -5, délen a napos területen pedig 14 és 20 fok között változik. Továbbra is az Ural előterében van a leghidegebb, ott a kora délutáni órákban is csak mínusz 21 – mínusz 35 fokot mérnek. Szombat estig a Kárpát-medence időjárásában lényeges változás még nem várható, de estétől hidegfront érkezik.

Várható időjárás az ország területén szombat estig:

Túlnyomóan borult, párás idő várható, a magasan fekvő helyeken zúzmarás köddel, mindössze legmagasabb hegycsúcsaink (hozzávetőleg 800 méter felett) emelkedhetnek ki a felhőtakaróból, illetve a Dunántúlon esetleg átmenetileg felszakadozhat a felhőzet. Szombat estig jelentéktelen mennyiségű hószállingózás, szemcsés hó, ónos szitálás bárhol lehet, majd szombat estétől főként északon szórványosan eső, ónos eső, havas eső, északkeleten havazás előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de szombat estétől az északi országrészben élénkül, néhol megerősödik a nyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és -6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton -4 és 0 fok között alakul.

