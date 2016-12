Időjárás-jelentés – 2016. december 24

Időjárási helyzet Európában:

A kontinens északi, északnyugati felén továbbra is változékony, többfelé szeles időjárás a jellemző, ott ugyanis ciklonok és frontjaik vonulnak nyugatról kelet felé. Emiatt nagyrészt erősen felhős az ég, és több helyen alakul ki csapadék: nyugaton eső, keleten, északkeleten havazás. Európa többi részén magas légnyomású képződmény, anticiklon az időjárás fő meghatározója: területén sokfelé borult, párás az idő, amelyben jelentéktelen ónos szitálás, hószállingózás is előfordul, ugyanakkor a mediterrán tájakon sok a napsütés. A legmagasabb nappali hőmérséklet Nyugat-Európában 7, 12, a mediterrán térségben 11, 19 fok között alakul. Kelet, északkelet felé haladva egyre alacsonyabb maximumokat mérnek, a középső vidékeken a borult, párás helyeken, valamint Kelet-Európában 0, -5 fok a jellemző. A leghidegebb továbbra is az Ural előterében van, ahol az elmúlt napokhoz képest kissé enyhült a hideg, de a kora délutáni órákban is mindössze -12, -18 fokot mutatnak a hőmérők. A Kárpát-medence felett szombatról vasárnapra virradóra egy hidegfront vonul át, amely mögött erősödik a nyugati, északnyugati áramlás, ennek hatására az ország nagy részén jelentősen megenyhül az idő.

Várható időjárás az ország területén vasárnap estig

Ma borult, párás idő várható, a magasabban fekvő helyeken zúzmarás köddel. Estig jelentéktelen hószállingózás, szemcsés hó, ónos szitálás továbbra is előfordulhat. Éjszakától is erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmenetileg, kisebb körzetekben csökkenhet a felhőzet. Éjjel az ország északi felén-harmadán kisebb csapadék előfordulhat, amely nagyjából a Dunától nyugatra ónos eső, eső, keletre inkább havazás lesz. Vasárnap napközben több helyen valószínű kisebb eső, zápor, az északkeleti megyékben hó, fagyott eső, ónos eső egyaránt lehet. Ma gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Éjszakától nyugatira, északnyugatira fordul, és az északkeleti, valamint a délnyugati megyék kivételével megerősödik a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1, -4 fok között alakul, de hajnalban már ennél enyhébb idő valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 3, 8 fok között várható, az északkeleti megyékben azonban csak -1, +2 fokra számíthatunk.

– MTI –

