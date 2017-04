Időjárás-jelentés – 2017. április 16.

Időjárási helyzet Európában

A Földközi-tenger partvidékén meleg légtömeg alakítja az időjárást. Kissé, illetve közepesen felhős az ég, csapadék csak elvétve fordul elő, a csúcshőmérséklet errefelé többnyire 20 fok felett alakul, de Dél-Spanyolországban 32, Szicíliában és a Dél-Balkánon több helyen 25, 27 fokot mérnek. Kontinensünk nagy részén változékony az idő, sok a felhő, és több helyről jelentenek különböző halmazállapotú csapadékot: az óceánhoz közel eső, a kontinens belsejében, illetve északon havazás a jellemző, sőt a legészakabbi tájakon hófúvások is vannak. Ott nappal is fagypont alatt marad a hőmérséklet, Európa nagy részén pedig 8, 15 fok között alakulnak a maximumok. A balti államok felett örvénylik egy ciklon, amelynek hátoldalán hétfő estig a Kárpát-medence fölé egyre hidegebb, változó nedvességtartalmú, labilis állapotú légtömeg érkezik, ami miatt hétfőn zivatarok is kialakulnak.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Estefelé nyugat felől felhősödés kezdődik, de inkább csak a Dél- és Nyugat-Dunántúlon lehet vastag a felhőzet, és ott alakulhat ki néhol kisebb eső, zápor. Hétfőn erőteljes gomolyfelhő-képződés várható több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan, főleg a Dunántúlon és a főváros környékén várható záporeső, zivatar, illetve jégdara kialakulása. Az éjszakai mérséklődés után hétfőn ismét megerősödik az északi, északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között, északkeleten néhol 0, -1 fok körül alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 12, 16 fok között valószínű.

– MTI –

