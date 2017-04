Időjárás-jelentés – 2017. április 27.

Időjárási helyzet Európában

Finnország fölött van annak a ciklonnak a középpontja, amelyhez tartozó frontrendszer az Ural előterétől a Kelet-európai-síkságon és az Alpokon át egészen a Pireneusi-félszigetig húzódik. A front mentén erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső, záporeső, helyenként zivatarok is kialakulnak, másutt a változó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A frontvonaltól északnyugatra hideg van, az ilyenkor megszokottól több fokkal elmarad a csúcshőmérséklet, a délutáni órákban is mindössze 3 és 13 fok a jellemző, de Finnországban 0, +2 fok is előfordul. Ezzel szemben a fronttól délkeletre jóval melegebb van, arrafelé többnyire 17 és 25 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet. Péntek estig a Kárpát-medence fölött húzódó frontrendszer lényegesen nem változtatja helyzetét, marad a nagy hőmérséklet-különbség az ország északnyugati és délkeleti, keleti részei között.

Várható időjárás az ország területén péntek estig

Éjszaka és pénteken is a Dunántúlon többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt változó vastagságú és mennyiségű felhőzetre számíthatunk. Többfelé alakul ki csapadék; északnyugaton, nyugaton eső, másutt zápor, helyenként zivatar valószínű. A Dunántúlon és északon főként az északi, északnyugati, keleten a déli, délnyugati szél több helyen megerősödik. Zivatar, illetve intenzív zápor környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet északnyugaton 6 és 10, másutt 11 és 14 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken is tág határok között, 7 és 25 fok között várható. Az Észak-Dunántúlon lesz a leghidegebb, a Tiszántúlon a legmelegebb.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA