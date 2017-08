Időjárás-jelentés – 2017. augusztus 06.

Időjárási helyzet Európában

Az Uraltól Közép-Európán és az Ibériai-félszigeten át egészen az Atlanti-óceánig több ezer kilométer hosszú frontzóna húzódik. A légtömeghatár mentén felhő- és csapadékképződés tekintetében aktívabb és kevésbé aktív szakaszok egyaránt megfigyelhetők. Dél-Franciaországtól Fehéroroszországig általában sok a felhő, több helyen eső, zápor, zivatar is kialakul. Helyenként heves zivatarok is létrejönnek jégeső, felhőszakadás és szélrohamok kíséretében. A hullámzó front hőmérsékleti szempontból jó ideje kettévágja Európát. A front előtt afrikai eredetű, forró levegő áramlik északkelet, kelet felé, így kontinensünk déli, délkeleti felén a csúcshőmérséklet általában 33 és 41 fok között alakul, de helyenként ennél is melegebb van, például Mostarból 42, Granadából 43, míg Cordobából 44 fokot jelentettek. A frontrendszer mögött a balti térség, és az óceán fölötti ciklonok áramlási rendszerében hűvösebb, változó nedvességtartalmú léghullámok törnek dél, délkelet felé. Ezeken a területeken a hőmérséklet délután többnyire 16 és 28 fok között alakul. A Kárpát-medence fölött hétfőre virradóra az említett frontzóna hidegfronti szakasza vonul át, országos csapadékot, jelentős lehűlést okozva.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Vasárnap estig az északnyugati tájakon többnyire erősen felhős lesz az ég, másutt a napsütés mellett egyre több gomolyfelhő képződik. Egyre több helyen várható zápor, zivatar. Estétől északnyugat felől átmenetileg beborul az ég, és kiterjedt záporos, zivataros csapadékzóna vonul kelet felé, de zivatarok előtte is kialakulnak. Helyenként felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Hétfőn napközben nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre inkább gomolyfelhős, napos idő valószínű, viszonylag sok gomolyfelhővel. Az északkeleti megyékben várhatóan csak délután szakadozik fel a zárt felhőzet. Reggel, kora délelőtt a Nyugat-Dunántúl kivételével még több helyen, délután főleg északkeleten lehet eső, zápor, egy-egy zivatar, majd ott is megszűnik a kiterjedt csapadék. Ezt követően elvétve lehet futó zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, vasárnap a Dunántúlon, hétfőn északkeleten és zivatarok környezetében viharossá fokozódhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 22 és 28 fok között valószínű, de a tartósabban felhős északkeleti határvidéken ennél kissé hűvösebb lehet.

– MTI –

